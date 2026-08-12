Construcción crece 3.0% e impulsa actividad industrial durante junio

El sector de la construcción registró un crecimiento de 3.0 por ciento a tasa mensual durante junio, lo que ayudó a que la actividad industrial repuntara 0.2 por ciento, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), el éste registró crecimientos tanto a tasa mensual como anual, debido a la construcción, minería y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final; sin embargo, también se vio impactada por el resultado de las industrias manufactureras, las cuales cayeron.

El Dato: La fabricación de equipo de transporte, que representa el 21.9% de la manufactura total, acumula una caída de 3.8 por ciento entre enero y junio de este año.

En el mes de referencia y después de una contracción de 0.7 por ciento del dato de mayo, la actividad industrial avanzó 0.2 por ciento mensual, apoyado, además, por un crecimiento en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, con 0.9 por ciento; la minería, 0.6 por ciento.

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En contraste, las industrias manufactureras registraron una disminución de 0.6 por ciento, con lo que sumaron dos meses consecutivos con contracciones.

5.8 por ciento fue el incremento de la construcción civil

Al interior de la construcción, sólo la edificación creció 4.8 por ciento, aunque la edificación de obras de ingeniería civil, y trabajos especializados se contrajeron 2.7 por ciento y 0.6 por ciento.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que el crecimiento mensual, pese al impulso de la construcción y la minería, puede ser transitorio y no mostrar una recuperación que refleje un mayor crecimiento económico en el largo plazo.

En tanto, el área de Estudios Económicos Banamex previó que, con los resultados, el sector secundario mejorará en el futuro por la estabilización de la producción petrolera, la ventaja arancelaria y el incremento de la inversión pública.

El Tip: La industria alimentaria crece 0.43% en el primer semestre en comparación anual, debajo del promedio.

En su comparación anual, la actividad industrial de junio registró un alza de 0.8 por ciento y sumó tres meses consecutivos con cifras positivas; de igual forma la minería creció 7.0 por ciento; siguió la construcción con 4.2 por ciento; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final con 0.7 por ciento; mientras que, las industrias manufactureras volvieron a caer 1.2 por ciento.

De forma desagregada, el crecimiento de la minería se debió a un alza en servicios relacionados con la minería, 86.6 por ciento; extracción de petróleo y gas, 3.0 por ciento y la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas se contrajo 0.6 por ciento.

En la construcción, la edificación creció 3.9 por ciento; construcción de obras de ingeniería civil, 8.5 por ciento y trabajos especializados, 0.3 por ciento.

Las industrias manufactureras, en la comparación anual, sumaron 12 meses con contracciones; al interior de éstas, las que tuvieron más perdidas fueron fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, 8.4 por ciento; fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, 5.4 por ciento; fabricación de prendas de vestir, 4.1 por ciento; industrial del plástico y del hule, 4.3 por ciento; fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 4.4 por ciento; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 6.8 por ciento; fabricación de equipo de transporte, 4.9 por ciento, entre otros.

Además, con cifras originales, en el primer semestre del año, la actividad industrial del país se mantuvo sin variación respecto del mismo periodo de 2025. La minería y la construcción tuvieron incrementos de 3.8 y 2.1 por ciento, respectivamente. Mientras que generación, transmisión, distribución y comercialización de energía y las industrias manufactureras se contrajeron 0.2 y 1.1 por ciento, cada uno.

Siller Pagaza destacó que el crecimiento anual de la actividad industrial se mantiene endeble, se suman los 12 meses acumulados de deterioro en la manufactura, y que en el resultado del acumulado del año no haya variación “siguen siendo una señal negativa para el crecimiento económico y se confirma que continúa la debilidad” tras la imposición de aranceles y la falta de inversión.

Señaló que las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos han afectado principalmente a la industria automotriz y a la de siderurgia y la falta de inversión es por un deterioro del Estado de derecho, la caída en la confianza empresarial y también por la incertidumbre que ha generado el futuro de la relación comercial entre México y EU.

“Es probable que la aversión al riesgo sobre México se incremente en la segunda mitad del año, debido al comienzo del proceso de revisión del T-MEC”.

“Debido a que persiste la debilidad de la actividad industrial y de la manufactura se mantiene sin cambios la expectativa de crecimiento para la actividad industrial de 0.4 por ciento respecto al 2025. Que se materialice un crecimiento de la actividad industrial del 0.4 por ciento en 2026 dependerá en gran medida de la evolución de la política arancelaria de EU y su impacto sobre el sector automotriz y la demanda de equipo de cómputo”, puntualizó.