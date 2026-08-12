Prepara CFE colocación para Fibra E

LA COMISIÓN Federal de Electricidad (CFE), a través de CFECapital, solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo una oferta pública subsecuente en el mercado nacional e internacional para la Fibra E de la empresa pública del Estado.

A través de un comunicado, informó que los recursos obtenidos de la oferta global se utilizarán para adquirir Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido, con el objeto de continuar financiando la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

De acuerdo con información de Fibra E, al segundo trimestre del año, la infraestructura de la RNT consta de 111.4 mil km.

La compañía detalló que la operación incrementa de manera inmediata la participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido, generando rendimientos desde la inversión, sin periodos de maduración o construcción.

Para recaudar los fondos necesarios, CFE emitirá los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura de la Serie A de la CFE Fibra E, simultáneamente con una oferta privada internacional.