Se dispara 67% envíos de camiones en julio

Las exportaciones de vehículos pesados se dispararon 67 por ciento a tasa anual durante julio, al comercializar en el exterior 13 mil 117 unidades, 5 mil 250 automotores más que en el mismo periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las variaciones de más de 60 por ciento no se observaban desde hace 47 meses, ya que en agosto de 2022 fue la última vez que se registraron tasas de esa dimensión.

El Dato: Las ventas al menudeo cayeron en julio 10 por ciento anual, así como 20 por ciento en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), este repunte se debe a una recuperación del mercado de Estados Unidos dado que las cifras publicadas colocan al país vecino como el destino principal de loa vehículos.

La asociación refirió que del total de unidades exportadas, 9 mil 374 fueron solamente hacia Estados Unidos; es decir, alrededor de 71.4 por ciento del total de envíos al exterior, lo que refleja la concentración de las exportaciones mexicanas.

“Vemos señales de recuperación en el mercado de Estados Unidos. Tenemos el crecimiento en exportaciones del orden del 60 por ciento. Esperemos que esta tendencia se consolide a lo largo del año y que la incertidumbre arancelaria del año pasado se asiente y se despeje”, mencionó Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT.

Tras un caída en 2025, las exportaciones tomaron impulso a doble dígito ı Foto: Especial

Detalló que, de las unidades totales, se vendieron 8 mil 621 tractocamiones en el mercado externo en julio, lo que representó un crecimiento anual de 61 por ciento.

El resto de las exportaciones de vehículos pesados sumaron 4 mil 493, un aumento anual de 80 por ciento. El principal destino de las exportaciones de camiones, autobuses y tractocamiones es Estados Unidos, seguido de Canadá y Colombia.

Si bien hubo un aumento en la exportaciones, en el periodo enero-julio la industria aún registra una caída en las ventas al exterior de seis por ciento. Los datos más recientes del Inegi refieren que se exportaron 71 mil 377 unidades.

CRECE. Paralelamente el Inegi informó que la producción de vehículos pesados tuvo un aumento de 52 por ciento en julio al sumar 14 mil 675 unidades. Osorio Carranza también aseguró que el dato está ligado al dinamismo del mercado de Estados Unidos.

“La producción tiene una tendencia positiva. Hoy tenemos 15 mil 675 unidades, más del 50 por ciento que el año anterior. La producción va mejorando y a su vez tiene un efecto positivo en la cadena de suministro, en el desarrollo regional”.

No obstante, entre enero y julio, el sector mexicano produjo 85 mil 551 vehículos pesados; una caída anual de seis por ciento, según datos oficiales.

Las ventas al menudeo cayeron en julio 10 por ciento anual y 20 por ciento en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo periodo del 2025.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, dijo a los medios que si bien la venta de vehículos pesados muestra caídas, en comparación con el 2025 ésta se ha atenuado.

Rosales Zárate explicó que la contracción en ventas se ha originado por un retraso en la reposición de las flotas de las empresas transportistas, las cuales abarcan de todos tamaños.

No obstante, dijo Rosales Záque después de año y medio de retrasos en la reposición de una parte de las flotas “poco a poco ha iniciado” la renovación, ante la “prevalencia de la incertidumbre económica en los términos en que se renegocie el Tratado entre México, Estados, Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Buscan blindar al sector nacional de los chatarra

| Por Santiago Nolasco |

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscan blindar a la industria de vehículos pesados de la competencia desleal.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT, dijo en rueda de prensa que trabajan con la SHCP en un mecanismo para proteger al mercado de vehículos pesados de importaciones de camiones o tractocamiones usados que ingresan al país con menor costo, en algunos casos hasta 15 veces más baratos.

“Un tema que afecta, indudablemente a la industria automotriz de vehículos pesados, y a los transportistas es la importación de vehículos pesados usados desde Estados Unidos”, declaró.

La importación de vehículos pesados usados es un riesgo para el mercado mexicano. Información de la ANPACT sostiene que de cada 100 vehículos nuevos vendido en México existen 53 camiones que entran al país.

En palabras de Osorio Carranza la entrada de este tipo de unidades tiene efectos nocivos para el empleo, la cadena productiva y en los precios fijados en el mercado interno.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda que lidera el secretario Edgar Amador — y también con la subsecretaría de ingresos con Carlos Lerma — para poder encontrar mecanismos que puedan contener esta importación de vehículos pesados usados”, dijo.

Por su parte, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, mencionó a la prensa que están trabajando en una evaluación de los precios registrados en las aduanas del país respecto al ingreso de los vehículos pesados usados.

“Por nuestra cuenta estamos haciendo un análisis de los precios reales en el mercado de Estados Unidos de vehículos pesados. En breve compartiremos información”, declaró en conferencia.