Avanza construcción del puente “Las Tunas” en Colima; registra progreso del 54.9%

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, construye en Colima el puente “Las Tunas”, el cual registra un avance del 54.9 por ciento.

Con una inversión de 105 millones de pesos, el paso vehicular beneficiará a más de 157 mil habitantes de la región y permitirá un ahorro en los traslados de 15 minutos; además, mejorará la conectividad de las comunidades de la región y garantizará un tránsito seguro.

Con una longitud de 500 metros, el puente posibilitará el acceso continuo a diversos servicios básicos como salud, educación y comercio.

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La nueva estructura garantizará una comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades y el paso constante ante cualquier emergencia. Asimismo, conectará de manera más eficiente a los estados de Colima y Michoacán

Los trabajos iniciaron en febrero de este año y se espera terminar en noviembre próximo, con una generación de 235 empleos; entre los avances de la obra destaca: la construcción de la estructura principal, el montaje de prelosas y la colocación de trabes.

El puente forma parte de diversas obras que la SICT ha desarrollado en Colima y que se han puesto en operación en los últimos meses, la mayor parte de ellas se concluyeron antes de lo previsto, como el Paso Superior Vehicular Arco Norte “Celsa Virgen Pérez”; el Paso Superior Ferroviarios Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”, así como la presa “Las Trancas” y el puente “El Chical”.

Con la construcción de puentes y distribuidores viales, la SICT avanza en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible, orientada al desarrollo social y económico de diversas comunidades del país.

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FGR