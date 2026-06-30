Pese a Plan México inversión no llega y frena el crecimiento

Aunque el Plan México busca mayor crecimiento económico y bienestar compartido, las inversiones no se materializan en el país por la incertidumbre que dejaron las reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF), la desaparición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCAs) y la política comercial estadounidense; especialistas consideraron que es necesario que se recupere el dinamismo, porque sin confianza para invertir no se podrá impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, se debe reducir la incertidumbre porque tras el cambio en la política comercial de Estados Unidos y la imposición de aranceles, se tuvo un impacto negativo en la inversión en distintos países incluido México, sólo en 2025 se pausaron o perdieron alrededor de 17.4 mil millones de dólares.

El Dato: MÉXICO captó mil 370 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026, en la fabricación de equipo de cómputo.

La evaluación de la política industrial implementada por el Gobierno federal tiene resultados mixtos; por un lado, hay avances en pobreza laboral y mayor participación en las importaciones estadounidenses, pero advierten pausas o retrocesos en variables de importancia como lo es la inversión, que detona mayor colocación de capitales, crecimiento económico y que haya más competitividad, señaló en un análisis, México, Cómo Vamos (MCV).

“La inversión se mantiene por debajo de la meta del Plan México y de MCV; cerrar la brecha requerirá movilizar capital privado y público. La percepción para invertir se deterioró frente a 2024, en un panorama marcado por cambios institucionales como el Plan C, la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos”, indicó México, Cómo Vamos (MCV) en un análisis.

0.4 por ciento creció el PIB entre enero y marzo de 2026

Destacó que, al cierre del primer trimestre de 2026, la inversión en el país se ubicó en 21.2 por ciento como proporción del PIB; sin embargo, a un año y cinco meses de la implementación del Plan México, incluso bajó, ya que, en el mismo periodo en 2025, era de 22.7 por ciento, ambas cifras todavía por debajo del objetivo de la política industrial del país, mayor al 25 por ciento del PIB.

Además, se suma que, en la última encuesta de confianza empresarial del Banco de México, la percepción para invertir se deterioró y se redujo a 0 por ciento en mayo pasado, cuando en diciembre de 2024 era de 8.0 por ciento, es decir, por ahora no es un buen momento para colocar capitales en el país.

3.3 por ciento, contracción de la inversión entre enero y marzo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la formación bruta de capital fijo, sólo en marzo pasado cayó 3.1 por ciento a tasa anual, debido a una caída de 3.2 por ciento en construcción y de 3.2 por ciento en la compra de maquinaria y equipo. Mientras que, con cifras originales, la contracción fue de 2.6 por ciento, por la caída de 4.0 por ciento en la inversión privada, mientras que la pública creció 7.6 por ciento.

Y en ese sentido, es prioritario que la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará el 1° de julio resulte favorable y no se extiendan las negociaciones hasta finales de 2026 o en los siguientes años, porque mayor tiempo incrementaría la incertidumbre y retrasaría las decisiones de largo plazo de las inversiones.

El Tip: EN MARZO, la inversión fija bruta cayó 3.1 por ciento y sumó 19 meses consecutivos de contracción.

Aunque si la discusión se da de forma cerrada y “con demasiada rigidez”, implicaría que se hagan concesiones en reglas de origen o que haya más aranceles, “el principal riesgo para México no es la terminación del acuerdo, sino una revisión prolongada que reduzca la certidumbre para invertir… El reto está en administrar la revisión con una estrategia que combine certidumbre, capacidad de negociación y visión de largo plazo”, indicó la organización México, Cómo Vamos.

De lograrse una revisión favorable, el país podría ser foco de inversiones y del impulso de industrias como la de semiconductores, componentes electrónicos, de Inteligencia Artificial (IA) y minerales críticos.

ACTIVOS FIJOS ı Foto: Especial

“El valor del T-MEC está en que México, Estados Unidos y Canadá no sólo comercian entre sí, sino en la coproducción. Por ello, la revisión debe evitar medidas que fragmenten cadenas productivas y reducir costos logísticos en cruces fronterizos, aduanas, transporte ferroviario, puertos y carreteras”, acotó.

No obstante, pese a que el T-MEC ofrezca reglas claras, solución de controversias de acuerdo con el capítulo 31, y proteja las inversiones, “debe complementarse con condiciones internas”, es decir, el Gobierno debe dar certeza jurídica, respetar contratos y permisos con plazos vinculantes, mantener la simplificación de trámites, que haya seguridad pública, y combate a la extorsión para que entonces, “la relocalización se traduzca en inversión efectiva”.

POSICIÓN ı Foto: Especial

Asimismo, destacó que, para cumplir con el Plan México, en especial con las metas relacionadas al nearshoring o las inversiones de relocalización de cadenas de valor, se debe impulsar infraestructura energética y para que resulte es necesario planeación eléctrica, y el plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional que prevé 28 mil 004 megavatios de nueva capacidad de generación y de los cuales 17 mil 009 megavatios por parte del Estado.