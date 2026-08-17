¿Quién es David Vélez, dueño de Nubank, que donará fortuna por terremoto en Colombia?

Uno de los fundadores de Nubank, David Vélez, realizará una donación de 32 millones de dólares para que sean destinados a las personas afectadas por el sismo de 7.4 grados que se registró en Colombia el pasado 10 de agosto.
El 16 de agosto el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella informó que David Vélez realizaría una donación de 100 mil millones de pesos colombianos, y agradeció el gesto de solidaridad y amor por parte del empresario.
“Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad. Así construimos juntos nuestra Patria Milagro” apuntó de la Espriella en su publicación.
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¿Quién es David Vélez?
David Vélez Osorno nació en Medellín, Colombia en 1981. Es el cofundador, director ejecutivo y presidende de Nubank.
Vélez Osorno apareció en el lugar número 236 de la lista a mivel mundial de Forbes en 2025, debido a que cuenta con un patrimonio neto de más de 14 mil millones de dólares en la actualidad.
El CEO de Nubank estudió la licenciatura de Ciencias de la Administración e Ingeniería en la Universidad de Stanford de Estados Unidos, y cuenta también con un MBA por la Escuela de Negocios de Stanford.
David Vélez Osorno está casado con la empresaria peruana Mariel Reyes Milk, con quien tiene actualmente tiene cuatro hijos y con quien firmó el Giving Pledge de la campaña benéfica fundada por Bill Gates, Melinda French Gates, y Warren Buffett.
Además, Vélez Osorno y Reyes Milk crearon la plataforma VélezReyes+, en la que buscan impulsar el acceso a la educación de calidad, programas de desarrollo de capital humano, y la democracia en América Latina.
El Congreso de la República de Colombia le dió el reconocimiento Orden de la Democracia Simón Bolivar al empresario con el grado de Gran Caballero en septiembre del 2024.
El inicio de Nubank se dio en 2013 en São Paulo, Brasil, debido a que en dicho país existían pocas instituciones financieras que realizaban préstamos para la ciudadanía y cobraban grandes comisiones.
El crecimiento del banco en línea permitió que en 2019 ya contaran con una base de clientes de más de 12 millones, por lo que posteriormente se expandieron a México y Colombia.
Luego de que Nubank se posicionara en la Bolsa de Nueva York valuada en un estimado de 45 mil millones de dólares en su primer día de cotización, a partir del 2024 este es banco digital se convirtió en el líder de América Latina.
El pasado 6 de julio Vélez se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; quien compartió una fotografía junto al empresario e informó que realizarían una inversión “estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030” en México.
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