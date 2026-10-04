Marcha del 2 de octubre deja pérdidas de 48.7 mdp a comercios de CDMX, reporta Canaco

Integrantes del Bloque Negro realizan pintas y destrozos en comercios del Centro Histórico durante marcha del 2 de octubre.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó pérdidas superiores a 48 millones de pesos en comercios establecidos en los primeros corredores viales del Centro Histórico, derivadas de ventas no realizadas tras la movilización conmemorativa del 58 aniversario del 2 de octubre de 1968.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, informó que más de 3 mil 500 negocios y establecimientos se vieron obligados a suspender actividades y cerrar anticipadamente ante el riesgo de actos vandálicos en avenidas principales como Eje Central Lázaro Cárdenas y Flores Magón, en la Ciudad de México.

Integrantes del Bloque Negro realizan pintas y destrozos en comercios del Centro Histórico durante marcha del 2 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el organismo empresarial, del monto estimado, 23 millones 125 mil pesos corresponden a ventas no realizadas durante el evento, mientras que otros 25 millones 590 mil pesos fueron destinados por el sector privado a la instalación de vallas y servicios de seguridad para proteger a sus colaboradores y establecimientos.

Camposeco consideró inaceptable que el comercio establecido, que día con día cumple con sus obligaciones fiscales y contribuye al desarrollo de la Ciudad de México, se vea obligado a asumir este tipo de gastos financieros ante el temor de grupos encapuchados y sus acciones violentas directas durante la movilización.

Integrantes del Bloque Negro realizan pintas y destrozos en comercios del Centro Histórico durante marcha del 2 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

El organismo también condenó los actos de violencia causados por estos grupos radicales, como el Bloque Negro, que generaron una pérdida que asciende, hasta el momento, a entre 1 millón y 1 millón 500 mil pesos. Además, hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las estrategias de prevención.

La Canaco CDMX manifestó su respeto a quienes se manifestaron pacíficamente durante la marcha conmemorativa del 58 aniversario de la marcha del 2 de octubre y reiteró su llamado al Gobierno capitalino para reforzar las estrategias de prevención y establecer mecanismos de apoyo o compensación para los comerciantes formales afectados por este tipo de eventos.

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