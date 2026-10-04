Marcha del 2 de octubre deja pérdidas de 48.7 mdp a comercios de CDMX, reporta Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó pérdidas superiores a 48 millones de pesos en comercios establecidos en los primeros corredores viales del Centro Histórico, derivadas de ventas no realizadas tras la movilización conmemorativa del 58 aniversario del 2 de octubre de 1968.
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, informó que más de 3 mil 500 negocios y establecimientos se vieron obligados a suspender actividades y cerrar anticipadamente ante el riesgo de actos vandálicos en avenidas principales como Eje Central Lázaro Cárdenas y Flores Magón, en la Ciudad de México.
De acuerdo con el organismo empresarial, del monto estimado, 23 millones 125 mil pesos corresponden a ventas no realizadas durante el evento, mientras que otros 25 millones 590 mil pesos fueron destinados por el sector privado a la instalación de vallas y servicios de seguridad para proteger a sus colaboradores y establecimientos.
Camposeco consideró inaceptable que el comercio establecido, que día con día cumple con sus obligaciones fiscales y contribuye al desarrollo de la Ciudad de México, se vea obligado a asumir este tipo de gastos financieros ante el temor de grupos encapuchados y sus acciones violentas directas durante la movilización.
El organismo también condenó los actos de violencia causados por estos grupos radicales, como el Bloque Negro, que generaron una pérdida que asciende, hasta el momento, a entre 1 millón y 1 millón 500 mil pesos. Además, hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las estrategias de prevención.
La Canaco CDMX manifestó su respeto a quienes se manifestaron pacíficamente durante la marcha conmemorativa del 58 aniversario de la marcha del 2 de octubre y reiteró su llamado al Gobierno capitalino para reforzar las estrategias de prevención y establecer mecanismos de apoyo o compensación para los comerciantes formales afectados por este tipo de eventos.
Sigue leyendo:
- Marcha del 2 de octubre: Joven sufre fractura y quemaduras por estallido de bomba molotov
- Marcha del 2 de octubre en CDMX reúne a 8 mil personas y deja 19 lesionados
- CSP llama a no repetir represión del Estado a un movimiento social
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am