Marcha del 2 de octubre: Joven sufre fractura y quemaduras por estallido de bomba molotov

Un joven sufrió fracturas y quemaduras al estallarle una bomba molotov durante violentos enfrentamientos frente a Palacio Nacional.

Un joven resultó con heridas de gravedad tras manipular un artefacto explosivo casero durante las manifestaciones registradas el Zócalo de la Ciudad de México, donde integrantes del denominado “Bloque Negro” intentaron derribar el cerco de protección que resguarda Palacio Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el joven lesionado formaba parte del grupo de personas embozadas que protestaban en el primer cuadro de la capital.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió en el momento en que el adolescente encendió una bomba molotov con la intención de arrojarla hacia la sede del Poder Ejecutivo federal.

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Sin embargo, el artefacto rebotó antes de salir del sitio donde se encontraba el manifestante, provocando que la carga detonara en su proximidad inmediata.

Tras la explosión, personal de emergencias brindó atención inicial al herido y gestionó su traslado de urgencia hacia un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Los servicios de salud y la SSC precisaron que el joven presenta una fractura múltiple en la mano derecha con heridas avulsivas.

Adicionalmente, los médicos diagnosticaron quemaduras de primer grado localizadas en la zona del cuello y la región supraclavicular del paciente.

“Bloque Negro” prende fuego a vallas que resguarda Palacio Nacional

La presencia del contingente denominado “Bloque Negro” en el Zócalo de la CDMX derivó en diversos actos de violencia y momentos de alta tensión en el perímetro de Palacio Nacional.

Grupos de personas encapuchadas iniciaron el lanzamiento constante de objetos contundentes, entre los que se registraron petardos, bengalas y piedras dirigidas hacia el interior de la zona resguardada.

En medio de los disturbios, los manifestantes embozados prendieron fuego a las estructuras metálicas que sirven como vallas de protección frente al inmueble histórico.

Simultáneamente, varios integrantes del grupo intentaron derribar las barreras para ingresar al perímetro de Palacio Nacional, mientras al sitio continuaban arribando otros contingentes para sumarse a la concentración masiva.

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JVR