Tabe llama a frenar el autoritarismo en México este 2 de octubre

El llamado a la defensa ciudadana de los derechos cívicos y la contención del poder público fue expresado por el alcalde Mauricio Tabe.

El avance del autoritarismo amenaza las libertades individuales y genera temor entre la sociedad mexicana. Ante este escenario en el país, la alcaldía Miguel Hidalgo realizó un llamado urgente a la ciudadanía para defender el sistema democrático de manera activa y sin caer en divisiones partidistas.

Durante la conmemoración del Día de la Libertad este 2 de octubre, Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación, advirtió sobre los riesgos derivados de la concentración del poder público. Asimismo, exigió frenar las dinámicas oficiales que buscan arrinconar la pluralidad e intimidar a voces disidentes en México.

Tabe subrayó que el ejercicio de la memoria colectiva resulta indispensable para evitar retrocesos en materia de derechos humanos. Cuestionó la postura de la administración federal y enfatizó que la exigencia de garantías cívicas trasciende posturas ideológicas o colores partidistas.

“Traemos a la memoria el 2 de octubre para manifestar nuestro rechazo al programa de restauración autoritaria del Gobierno de México. Defender la democracia es una responsabilidad que compete a políticos, estudiantes, empresarios, trabajadores y artistas por igual”, sostuvo el edil capitalino durante su intervención.

El evento contó con la participación del periodista Luis Cárdenas, quien coincidió en que la libertad de expresión requiere una práctica constante para evitar su deterioro frente al clima de persecución y miedo que se percibe en la vida pública.

“La libertad es como un músculo: si no se ejerce se atrofia, y hoy la vemos sumamente debilitada. Si la libertad se va perdiendo, debemos actuar con la convicción firme de no permitir un modelo autoritario que asfixie la democracia”, señaló el comunicador.

En el marco del Día de la Libertad en la alcaldía Miguel Hidalgo, el alcalde Mauricio Tabe exigió frenar el avance autoritario en México. ı Foto: Especial.

Durante el encuentro, las autoridades locales entregaron los reconocimientos correspondientes al Concurso Expresiones de Libertad. Alma Gloria Gutiérrez obtuvo el galardón en narrativa literaria, Sergio Iván Ochoa en la categoría de fotografía y José Manuel López Díaz en la vertiente de cortometraje multimedia.

Este acto conmemorativo se realiza por tercer año consecutivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el marco de los 58 años del movimiento estudiantil de 1968, considerado un hito fundamental en la historia reciente de la Ciudad de México por la conquista de libertades políticas.

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JVR