Miguel Hidalgo despliega operativo contra pirotecnia durante las Fiestas Patrias

La alcaldía Miguel Hidalgo activó un operativo especial de vigilancia con cero tolerancia a la comercialización y almacenamiento de pirotecnia ilegal en tianguis, mercados y romerías populares durante los festejos de las Fiestas Patrias en la Ciudad de México.

A través de esta estrategia, las autoridades de la demarcación buscan salvaguardar la integridad física de los habitantes, evitar accidentes graves por el uso de artefactos explosivos y garantizar un saldo blanco durante los festejos patrios.

El despliegue territorial contempla brigadas de inspección permanente en zonas de alta afluencia como el Mercado de Tacuba, la Plancha y el Ombligo de Tacuba, además del Banquetón del Mercado Argentina y las distintas ferias tradicionales de la alcaldía.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, advirtió que no habrá concesiones para quienes infrinjan la normativa, al tiempo que remarcó la importancia de mantener espacios de convivencia seguros para toda la comunidad.

“Queremos que nuestras vecinas y vecinos disfruten, convivan y celebren, pero siempre poniendo por delante la seguridad. Donde encontremos venta ilegal vamos a actuar. Aquí no hay espacio para hacerse de la vista gorda”, afirmó el edil.

El liderazgo de las acciones de inspección en comercios y romerías fue asumido por el alcalde Mauricio Tabe. ı Foto: Especial.

El dispositivo cuenta con 30 elementos de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la dirección de Vía Pública. Las personas que sean sorprendidas vendiendo o manipulando cuetes de forma irregular serán remitidas ante el Juzgado Cívico.

Asimismo, el gobierno local solicitó a los comerciantes abstenerse de comerciar estos productos peligrosos y pidió a los padres de familia evitar su compra, previniendo accidentes que afecten principalmente a niñas y niños.

Las autoridades advirtieron además sobre los graves riesgos que representa el manejo de pólvora, destacando la prevención de quemaduras severas, incendios en zonas habitacionales y afectaciones emocionales o físicas a los animales de compañía.

Esta postura retoma acciones de administraciones pasadas en la demarcación. Tan solo en 2022, las autoridades locales lograron el decomiso de más de 100 kilogramos de pirotecnia almacenada en diversos mercados de la zona.

Los vecinos pueden realizar denuncias anónimas en tiempo real ante la Base Sombra a los teléfonos 55 5278 4310 o vía WhatsApp al 55 4608 1883, así como al número de Base PC, 55 5276 7769.

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JVR