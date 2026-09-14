CDMX desplegará más de 13 mil policías por fiestas patrias

Este lunes, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, anunció una serie de acciones operativas en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa a medios de comunicación, el titular de la SSC confirmó que serán 13 mil 107 los elementos que vigilarán la realización de las fiestas patrias, quienes estarán acompañados de 1 mil 436 patrullas.

A esto se suma el uso de 46 motopatrullas, 12 ambulancias, ocho grúas de tránsito, seis motoambulancias y un helicóptero, el cual también formará parte de este despliegue logístico para los días 15 y 16 de septiembre.

“En coordinación con los gobiernos de las alcaldías, 4 mil 725 elementos de la policía vigilarán las inmediaciones de las 16 demarcaciones para garantizar la seguridad física y patrimonial las y los asistentes a las ceremonias cívicas y eventos de entretenimiento que se llevarán a cabo en las plazas públicas”, aclaró el Secretario de Seguridad chilango.

#FiestasPatrias l El secretario de #SeguridadCiudadana, @PabloVazC, informó sobre los operativos #ConduceSinAlcohol y #CeroPirotecnia que se implementan con el objetivo de que los eventos por estas fechas se desarrollen en un entorno de paz y tranquilidad. #JefaDeGobierno… pic.twitter.com/KRoJoWTzIc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 15, 2026

Entre las acciones operativas figura el resguardo del Zócalo de la Ciudad de México, el reforzamiento de seguridad en cada demarcación chilanga, patrullajes en tierra para la detección de delitos, un dispositivo de tránsito vial, atención médica prehospitalaria, entre otros.

Para la realización del desfile militar del 16 de septiembre, la SSC utilizará 3 mil 400 uniformados y 125 unidades vehiculares, mismas que realizarán labores de inteligencia y monitoreo en tiempo real, a fin de salvaguardar la seguridad de los asistentes.

A estas estrategias se suma la implementación de dos programas, el Operativo Cero Pirotecnia (del 1 al 16 de septiembre) y el la estrategia Conduce sin Alcohol (del 11 al 20 de septiembre), la cual ya tuvo sus primeros resultados tras los primeros cuatro días de aplicación.

“Al momento, se han realizado más de 33 mil entrevistas con más de 500 pruebas de alcoholemia. Un total de 175 conductores han superado los límites permitidos, por lo que han sido remitidos al centro de sanciones administrativas”, enfatizó Vázquez Camacho.

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LMCT