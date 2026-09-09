SSC asegura arma de fuego y detiene a 2 por cobranza ilegítima contra ciudadana

En la alcaldía Azcapotzalco, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre y a una mujer señalados como posibles responsables de cobrar de manera ilegítima efectivo a una ciudadana, intimidandola para obtener el pago.

Los hechos se suscitaron mientras los oficiales realizaban recorridos preventivos en la colonia San Pedro Xalpa, cuando fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente de una emergencia por disparos en el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos, por lo que se aproximaron al lugar.

Al llegar al sitio, se entrevistaron con una mujer de 36 años de edad, quien les indicó que, momentos antes, dos personas a las que les solicitó un préstamo y realizó el pago, le exigían una cantidad superior a cambio de no causarle daño, por lo que al negarse a darles efectivo, realizaron detonaciones y huyeron a bordo de un vehículo color negro.

Rápidamente, los efectivos interceptaron el automóvil calles adelante y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, asegurándoles un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, así como dos teléfonos celulares, uno de ellos de alta gama.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los probables responsables de 26 y 34 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y junto con el vehículo y los objetos asegurados, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe mencionar que, de acuerdo con información obtenida se supo que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero en 2019 por el delito de Robo agravado y en 2025 por Delitos contra la salud.

La SSC exhorta a la ciudadanía a que, en caso de ser víctima o presenciar un acto de extorsión, denuncie a través de las líneas telefónicas 089 y 55 5036 3301.

#Importante | Policías de la @SSC_CDMX aseguraron un arma de fuego y detuvieron en @AzcapotzalcoMX a Graciela “N” y Luis “N”, señalados como probables responsables del delito de cobranza ilegítima contra una ciudadana a quien exigieron 50 mil pesos a cambio de no causarle daño.… pic.twitter.com/YdSiq8bbbS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 9, 2026

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FGR