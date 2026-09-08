En agosto, menor cifra de homicidios en CDMX

El pasado agosto se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México desde 2006, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, durante la presentación de los resultados de la estrategia de vigilancia en capital del país.

Durante el Informe de Seguridad correspondiente a mes anterior, el funcionario sostuvo que la reducción de los homicidios se mantiene como una tendencia desde 2019 y atribuyó este comportamiento a una estrategia que permite concentrar las acciones de las autoridades en los lugares, grupos, personas y conflictos que generan violencia.

“La estrategia de reducción de homicidios ha permitido focalizar la respuesta institucional en los lugares, grupos, personas y conflictos que producen violencia”, afirmó el secretario.

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Vázquez Camacho detalló que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, la SSC detuvo a 12 mil 8 personas por delitos de alto impacto y desarticuló 46 células criminales que operaban en la capital. Añadió que mil 438 de los detenidos serían integrantes de grupos delictivos. Además, fueron detenidos 50 presuntos integrantes de La Unión Tepito y la Anti-Unión, como parte de las acciones para debilitar sus estructuras.

En el mismo periodo, la dependencia aseguró mil 814 kilogramos de marihuana, más de 230 kilogramos de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina y de 15.3 kilogramos de cristal. También, tres mil 225 armas de fuego, entre cortas y largas, 11 mil 220 cartuchos, siete mil 61 vehículos, mil 256 motocicletas desvalijadas y casi 19 mil toneladas de autopartes.

El secretario destacó además que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la SSC cumplimentó 423 órdenes de aprehensión y reaprehensión entre octubre de 2024 y agosto de 2026.