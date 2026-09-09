Metro CDMX HOY 9 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 9 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B presenta buen avance de trenes desde las terminales. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra afluencia alta en las Líneas 3, y 7 sin embargo, se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/uDrI5FxK6o — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“El tren viene haciendo paradas dentro del túnel y el avance no es rápido”

“Llevamos 20 minutos en la terminal el Rosario y no llega ni sale ningún tren”

“Línea 7 en el Rosario tarde 15min en salir y en camarones 15mas trde del Rosario a Tacuba 35min”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Línea 12 detenida más de 10 min en Calle 11, ¿Que pasa? "

“ NO es cierto: atlalilco línea 12, media hora sin poder abordar ”

“Línea 12 no tiene buen avance, estamos avanzando muy lentos y ya nos detuvimos en calle 11”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT