Metro CDMX HOY 9 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 9 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “El tren viene haciendo paradas dentro del túnel y el avance no es rápido”
- “Llevamos 20 minutos en la terminal el Rosario y no llega ni sale ningún tren”
- “Línea 7 en el Rosario tarde 15min en salir y en camarones 15mas trde del Rosario a Tacuba 35min”
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 12 detenida más de 10 min en Calle 11, ¿Que pasa?"
- “NO es cierto: atlalilco línea 12, media hora sin poder abordar”
- “Línea 12 no tiene buen avance, estamos avanzando muy lentos y ya nos detuvimos en calle 11”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT