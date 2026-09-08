Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Iztacalco el 15 de septiembre para el Grito?

La Explanada de la alcaldía Iztacalco se transformará en una auténtica fiesta popular con verbena, feria y música en vivo, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Edwin Luna y Adolescentes Orquesta encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, durante estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de una imagen publicada en sus redes sociales, las celebraciones en la Explanada de la alcaldía Iztacalco iniciarán a las 16:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026 e incluirán además las presentaciones de Juanma, Ari Salgado, cuadros de danza folclórica y regional, verbena popular, juegos de feria y espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Iztacalco

El cartel artístico para la conmemoración de las Fiestas Patrias 2026 en la demarcación ofrecerá una combinación de música de banda sinaloense, salsa internacional, pop-regional y estampas folclóricas. De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la alcaldía en sus plataformas digitales, la oferta artística reunirá a:

Edwin Luna (Presentación estelar de música regional y de banda)

Adolescentes Orquesta (Gran baile de salsa estelar)

Juanma (Interpretación musical)

Ari Salgado (Actuación musical en vivo)

Danza Folclórica y Regional (Cuadros de baile tradicional)

Atracciones adicionales: Verbena popular, juegos de feria y espectáculo de fuegos pirotécnicos.

El acceso a la explanada y el ingreso a todas las actividades programadas será con entrada libre.

La alcaldía Iztacalco alista un despliegue festivo de libre acceso para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las autoridades de la alcaldía revelaron la parrilla horaria oficial para que los asistentes planifiquen su llegada a la sede central:

16:00 horas: Apertura del evento, inicio de la verbena, juegos de feria y presentaciones de danza folclórica y regional.

17:00 horas: Presentación musical de Ari Salgado.

19:00 horas: Presentación musical de Juanma.

20:45 horas: Concierto estelar de Edwin Luna.

23:00 horas: Ceremonia Cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía, seguida de la entonación del Himno Nacional y el espectáculo de fuegos pirotécnicos.

23:15 horas: Gran cierre bailable a cargo de Adolescentes Orquesta.

Edwin Luna y Adolescentes Orquesta encabezan una velada patria inolvidable de regional y salsa en Iztacalco. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Iztacalco

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y seguridad, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Iztacalco (Av. Río Churubusco esq. Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán).

Transporte masivo recomendado: La vía más rápida es utilizar el Metrobús Línea 2 (Estación Iztacalco o Estación Upiicsa) y caminar un par de calles hacia la explanada. En Metro, la opción más cercana es la Línea 8 (Estación Coyuya).

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en Av. Té, Av. Río Churubusco (carriles laterales) y la calle Francisco del Paso y Troncoso en las inmediaciones del edificio de gobierno.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, como son las Fiestas Patrias 2026, los módulos de control peatonal no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al evento y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Iztacalco es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía, el acceso a la feria y todos los conciertos (incluyendo los shows de Edwin Luna y Adolescentes Orquesta) son 100% gratuitos, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Una amplia oferta de espectáculos arrancará desde las cuatro de la tarde para recibir a miles de vecinas y vecinos, pero piden evitar el uso de pirotecnia. ı Foto: Especial.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a que Edwin Luna se presentará a las 20:45 horas antes del acto cívico, se sugiere arribar entre las 18:00 y las 19:00 horas para superar los filtros de seguridad y asegurar un buen lugar frente al escenario.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Iztacalco?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se publica formalmente a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se aconseja revisar los boletines oficiales de la alcaldía Iztacalco en los días previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y colonias con restricción.

Se aconseja revisar los boletines oficiales de la alcaldía Iztacalco en los días previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y colonias con restricción. ı Foto: Cuartoscuro.

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JVR