Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Iztapalapa el 15 de septiembre para el Grito?

La alcaldía Iztapalapa prepara un despliegue inolvidable con acceso totalmente libre para toda la comunidad para celebrar las Fiestas Patrias 2026.

Pancho Barraza, Grupo Aroma, la Sonora Altepexana y Jorge Carmona encabezarán la cartelera musical gratuita estas Fiestas Patrias 2026 para el Grito de Independencia de México en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las actividades artísticas se llevarán a cabo en la Explanada Jardín Cuitláhuac a partir de las 15:30 horas del 15 de septiembre de 2026, culminando con la ceremonia del Grito a las 22:15 horas y el gran concierto estelar a las 23:00 horas.

Una amplia programación artística arrancará desde las tres y media de la tarde para recibir a miles de familias estas Fiestas Patrias. ı Foto: Cuartoscuro.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada Jardín Cuitláhuac

El elenco de las celebraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por la música de banda, la cumbia tropical, la salsa y el talento estelar. De acuerdo con la imagen promocional oficial publicada por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:

Pancho Barraza (Concierto estelar de banda y música regional)

Grupo Aroma (Espectáculo de cumbia tropical femenina)

Sonora Altepexana (Música tropical y baile tradicional)

Jorge Carmona (Salsa y talento tropical)

El acceso a la explanada y el ingreso a todas las presentaciones artísticas programadas será con entrada libre.

Pancho Barraza hará vibrar la Explanada Jardín Cuitláhuac con lo mejor del regional mexicano este 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer los bloques clave de la jornada para que los asistentes planifiquen su llegada a la zona centro de Iztapalapa:

15:30 horas: Inicio de las presentaciones artísticas y grupos musicales teloneros.

22:15 horas: Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

23:00 horas: Gran concierto estelar a cargo de Pancho Barraza en el escenario de la explanada.

Los horarios de intervención específicos para Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona previo a la ceremonia cívica se precisarán en las plataformas de la alcaldía en las horas previas al evento. Esta nota se mantendrá actualizada.

La cumbia tropical y la salsa encenderán la pista de baile en el corazón de Iztapalapa para la noche del 15 de septiembre durante las Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada Jardín Cuitláhuac

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y seguridad, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada Jardín Cuitláhuac (Aldama 63, esq. Ayuntamiento, barrio San Lucas, Iztapalapa).

Transporte masivo recomendado: La opción más ágil es abordar la Línea 8 del Metro (Estación Iztapalapa o Estación Cerro de la Estrella) y caminar pocas calles hacia el Jardín Cuitláhuac.

Cierres viales: Se prevén cortes a la circulación vehicular sobre la Av. Ermita Iztapalapa (vía local), la calle Aldama, Ayuntamiento y el perímetro del Macroplaza/Jardín Cuitláhuac.

¡Prepárate para una gran noche mexicana!



Te invitamos a disfrutar de una gran noche mexicana en la Explanada Jardín Cuitláhuac este próximo martes 15 de septiembre, con presentaciones artísticas, el tradicional Grito de Independencia y un gran concierto de Pancho Barraza, además… pic.twitter.com/61uThX5Sjp — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 6, 2026

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y protección civil para eventos masivos, en los puntos de revisión no se permitirá ingresar con:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026 (Preguntas Frecuentes)

¿El evento del Grito de Independencia en Iztapalapa es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada Jardín Cuitláhuac y el acceso a los conciertos de Pancho Barraza, Grupo Aroma y los demás artistas son totalmente gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a que las presentaciones inician a las 15:30 horas y la zona suele registrar alta afluencia, se aconseja arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para asegurar un buen lugar frente al escenario.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Iztapalapa?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los boletines y canales oficiales de la alcaldía Iztapalapa en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y barrios donde aplicará la restricción.

Se sugiere revisar los boletines y canales oficiales de la alcaldía Iztapalapa en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y barrios donde aplicará la Ley Seca. ı Foto: Cuartoscuro.

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JVR