Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Iztapalapa el 15 de septiembre para el Grito?

Pancho Barraza, Grupo Aroma, la Sonora Altepexana y Jorge Carmona encabezarán la cartelera musical gratuita estas Fiestas Patrias 2026 para el Grito de Independencia de México en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las actividades artísticas se llevarán a cabo en la Explanada Jardín Cuitláhuac a partir de las 15:30 horas del 15 de septiembre de 2026, culminando con la ceremonia del Grito a las 22:15 horas y el gran concierto estelar a las 23:00 horas.
Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada Jardín Cuitláhuac
El elenco de las celebraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por la música de banda, la cumbia tropical, la salsa y el talento estelar. De acuerdo con la imagen promocional oficial publicada por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:
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- Pancho Barraza (Concierto estelar de banda y música regional)
- Grupo Aroma (Espectáculo de cumbia tropical femenina)
- Sonora Altepexana (Música tropical y baile tradicional)
- Jorge Carmona (Salsa y talento tropical)
El acceso a la explanada y el ingreso a todas las presentaciones artísticas programadas será con entrada libre.
Horarios y programa de actividades para el Grito
Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer los bloques clave de la jornada para que los asistentes planifiquen su llegada a la zona centro de Iztapalapa:
- 15:30 horas: Inicio de las presentaciones artísticas y grupos musicales teloneros.
- 22:15 horas: Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.
- 23:00 horas: Gran concierto estelar a cargo de Pancho Barraza en el escenario de la explanada.
Los horarios de intervención específicos para Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona previo a la ceremonia cívica se precisarán en las plataformas de la alcaldía en las horas previas al evento. Esta nota se mantendrá actualizada.
Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada Jardín Cuitláhuac
Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y seguridad, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:
Ubicación y transporte público
- Sede: Explanada Jardín Cuitláhuac (Aldama 63, esq. Ayuntamiento, barrio San Lucas, Iztapalapa).
- Transporte masivo recomendado: La opción más ágil es abordar la Línea 8 del Metro (Estación Iztapalapa o Estación Cerro de la Estrella) y caminar pocas calles hacia el Jardín Cuitláhuac.
- Cierres viales: Se prevén cortes a la circulación vehicular sobre la Av. Ermita Iztapalapa (vía local), la calle Aldama, Ayuntamiento y el perímetro del Macroplaza/Jardín Cuitláhuac.
Filtros de seguridad y objetos prohibidos
Por protocolo de resguardo y protección civil para eventos masivos, en los puntos de revisión no se permitirá ingresar con:
- Paraguas o sombrillas con punta metálica
- Cinturones con hebillas grandes o metálicas
- Bebidas alcohólicas externas y envases de vidrio
- Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada
Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026 (Preguntas Frecuentes)
¿El evento del Grito de Independencia en Iztapalapa es gratis?
Sí, la entrada a la Explanada Jardín Cuitláhuac y el acceso a los conciertos de Pancho Barraza, Grupo Aroma y los demás artistas son totalmente gratuitos.
¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?
Debido a que las presentaciones inician a las 15:30 horas y la zona suele registrar alta afluencia, se aconseja arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para asegurar un buen lugar frente al escenario.
¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Iztapalapa?
La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los boletines y canales oficiales de la alcaldía Iztapalapa en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y barrios donde aplicará la restricción.
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JVR