Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Tláhuac el 15 de septiembre para el Grito?

Una noche llena de ritmo y ambiente festivo aguarda a vecinos y visitantes en el primer cuadro de la alcaldía Tláhuac estas Fiestas Patrias 2026.

Vagón Chicano y La Sonora Dinamita encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de un video publicado en sus redes sociales, las festividades en la Explanada de la alcaldía Tláhuac darán inicio a las 18:00 horas e incluirán además las presentaciones de Flores de México, Edgar Jiménez y un inédito espectáculo de drones justo después de la ceremonia del Grito.

El auténtico sonido del sax y acordeón norteño resonará con fuerza para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Tláhuac

El elenco de las conmemoraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por la música tradicional, la cumbia tropical y la música norteña de la mano de reconocidos exponentes en estas Fiestas Patrias 2026. De acuerdo con el cartel oficial confirmado por las autoridades locales, la oferta artística reunirá a:

Vagón Chicano (Concierto estelar norteño)

La Sonora Dinamita (Gran baile de cumbia y tropical)

Flores de México (Música y folclor tradicional)

Edgar Jiménez (Talento e interpretación regional)

Espectáculo nocturno de drones (Exhibición tecnológica y visual)

El acceso a la explanada y el ingreso a todas las presentaciones en vivo será totalmente gratuito.

Vagón Chicano y La Sonora Dinamita armarán un fiestón inolvidable en el corazón de Tláhuac este 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer la parrilla horaria completa para que los vecinos puedan planificar su visita al primer cuadro de la demarcación:

18:00 horas: Presentación de Flores de México (Arranque del evento).

20:00 horas: Presentación de Edgar Jiménez.

21:00 horas: Gran baile con La Sonora Dinamita.

22:45 horas: Ceremonia Cívica del Grito de Independencia.

Posterior al Grito: Espectáculo visual de drones iluminando el cielo de Tláhuac.

23:15 horas: Concierto estelar de cierre a cargo de Vagón Chicano.

Aunque el itinerario principal se encuentra confirmado en su totalidad, la alcaldía podría sumar participaciones folclóricas previas entre cada acto. La información se mantendrá actualizada ante cualquier ajuste de último momento.

Vagón Chicano pondrá a cantar a miles de familias en el corazón de la alcaldía Tláhuac este 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Tláhuac

Para acudir al recinto de la alcaldía con agilidad y resguardo, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Tláhuac (Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción).

Transporte masivo recomendado: La vía de acceso más rápida es utilizar la Línea 12 del Metro (Estación Tláhuac o Estación Tlaltenco) y trasladarse en transporte local hacia el Centro Histórico de Tláhuac.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en Av. Tláhuac, Cuauhtémoc, Severino Ceniceros y calles aledañas al primer cuadro.

La Explanada de la alcaldía Tláhuac se vestirá de fiesta en una velada patria de libre acceso para la comunidad. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de Protección Civil y resguardo de las familias asistentes, el personal en los puntos de control peatonales restringirá el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y recipientes de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

🇲🇽✨ ¡Tláhuac celebra a lo grande nuestras Fiestas Patrias 2026! 🎉



Este 15 de septiembre vivamos juntas y juntos una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano en la Explanada de la Alcaldía Tláhuac. ❤️🤍💚



Disfruta de Flores de México, Edgar Jiménez, La Sonora… pic.twitter.com/ycYLb0QN7c — Berenice Hernández Calderón (@bereheca) September 7, 2026

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Tláhuac es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía, el show de drones y todos los conciertos (incluyendo Vagón Chicano y La Sonora Dinamita) son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Dado que las presentaciones comienzan a las 18:00 horas y la plaza tiene aforo determinado, se sugiere arribar entre las 17:00 y las 17:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Tláhuac?

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se aconseja revisar los boletines y redes sociales oficiales de la alcaldía Tláhuac días antes del 15 de septiembre para confirmar las fechas y barrios donde se aplicará la norma.

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JVR