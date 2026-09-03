Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Xochimilco el 15 de septiembre para el Grito?

La Explanada de la alcaldía Xochimilco retumbará con una mezcla de rock, cumbia, música norteña y mariachi tradicional estas Fiestas Patrias 2026.

El Gran Silencio, Los Mismos Reyes Norteño Banda y Lorenzo Negrete encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las actividades en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Xochimilco, ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez 5, barrio El Rosario, a partir de las 21:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

La alcaldía Xochimilco prepara un festejo patrio inolvidable de acceso libre y 100% familiar para la comunidad. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Xochimilco

El elenco de las celebraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por el rock-fusion, la música norteño banda y el mariachi ranchero de la mano de reconocidas figuras. De acuerdo con el cartel oficial revelado por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:

El Gran Silencio (Presentación estelar de rock, cumbia y ska)

Los Mismos Reyes Norteño Banda (Música regional y bailable)

Lorenzo Negrete (Música mexicana y mariachi tradicional)

El acceso a la explanada y el ingreso a todos los conciertos programados será totalmente gratuito.

El Gran Silencio pondrá a ska-patear y bailar a miles de vecinos en el corazón de la alcaldía Xochimilco estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio de las actividades estelares en la Explanada de la alcaldía está programado para las 21:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

21:00 horas: Inicio de las presentaciones musicales estelares y ambiente festivo en el escenario principal.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón del edificio de gobierno, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Cierre del concierto estelar con la presentación en vivo de El Gran Silencio.

Los horarios exactos para cada presentación artística previo a las 21:00 horas, así como los grupos locales teloneros, se detallarán en los canales oficiales de la alcaldía previo a la celebración. Esta cobertura actualizará el itinerario completo en cuanto se haga público.

🇲🇽🔥 ¡Xochimilco se prepara para dar el Grito!



Este 15 de septiembre nuestras Fiestas Patrias serán con música, tradición y orgullo. ❤️💚🤍



El Gran Silencio llega a Xochimilco para ponerle ritmo y rock a la Noche del Grito.



Aparta la fecha.#XochimilcoFlorece🌺 @CamachoCirce pic.twitter.com/jVcszjjvlT — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 3, 2026

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Xochimilco

Para acudir al recinto de la alcaldía con comodidad y seguridad, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe I. Ramírez 5, Col. El Rosario).

Transporte masivo recomendado: La opción más directa es abordar el Tren Ligero (Estación Xochimilco o Estación Huichapan) y caminar hacia el centro histórico de la alcaldía.

Cierres viales: Se prevén cortes a la circulación vehicular sobre la Av. Guadalupe I. Ramírez, Av. México y calles aledañas al primer cuadro de la alcaldía.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de protección civil y resguardo de las familias asistentes, los puntos de revisión restringirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026 (Preguntas Frecuentes)

¿El evento del Grito de Independencia en Xochimilco es gratis?

Sí, tanto la entrada a la Explanada de la alcaldía como el acceso al concierto de El Gran Silencio y los demás artistas son 100% gratuitos.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales a la explanada?

Los accesos permanecen abiertos durante el evento, pero el ingreso se regulará por personal de Protección Civil en cuanto la explanada alcance su capacidad máxima. Se recomienda llegar antes de las 20:00 horas.

Una velada llena de orgullo, tradición y baile espera a las familias xochimilcas desde las nueve de la noche estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Cuartoscuro.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Xochimilco?

La aplicación de la Ley Seca en las alcaldías de la capital se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar las publicaciones oficiales de la alcaldía Xochimilco en los días previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y barrios con restricción en la venta de alcohol.

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JVR