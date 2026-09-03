Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Xochimilco el 15 de septiembre para el Grito?

El Gran Silencio, Los Mismos Reyes Norteño Banda y Lorenzo Negrete encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, estas Fiestas Patrias 2026.
De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las actividades en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Xochimilco, ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez 5, barrio El Rosario, a partir de las 21:00 horas del 15 de septiembre de 2026.
Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Xochimilco
El elenco de las celebraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por el rock-fusion, la música norteño banda y el mariachi ranchero de la mano de reconocidas figuras. De acuerdo con el cartel oficial revelado por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:
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- El Gran Silencio (Presentación estelar de rock, cumbia y ska)
- Los Mismos Reyes Norteño Banda (Música regional y bailable)
- Lorenzo Negrete (Música mexicana y mariachi tradicional)
El acceso a la explanada y el ingreso a todos los conciertos programados será totalmente gratuito.
Horarios y programa de actividades para el Grito
El inicio de las actividades estelares en la Explanada de la alcaldía está programado para las 21:00 horas del 15 de septiembre de 2026.
- 21:00 horas: Inicio de las presentaciones musicales estelares y ambiente festivo en el escenario principal.
- 23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón del edificio de gobierno, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.
- Posterior al protocolo cívico: Cierre del concierto estelar con la presentación en vivo de El Gran Silencio.
Los horarios exactos para cada presentación artística previo a las 21:00 horas, así como los grupos locales teloneros, se detallarán en los canales oficiales de la alcaldía previo a la celebración. Esta cobertura actualizará el itinerario completo en cuanto se haga público.
Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Xochimilco
Para acudir al recinto de la alcaldía con comodidad y seguridad, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:
Ubicación y transporte público
- Sede: Explanada de la alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe I. Ramírez 5, Col. El Rosario).
- Transporte masivo recomendado: La opción más directa es abordar el Tren Ligero (Estación Xochimilco o Estación Huichapan) y caminar hacia el centro histórico de la alcaldía.
- Cierres viales: Se prevén cortes a la circulación vehicular sobre la Av. Guadalupe I. Ramírez, Av. México y calles aledañas al primer cuadro de la alcaldía.
Filtros de seguridad y objetos prohibidos
Por protocolo de protección civil y resguardo de las familias asistentes, los puntos de revisión restringirán el ingreso de:
- Paraguas o sombrillas con punta metálica
- Cinturones con hebillas grandes o metálicas
- Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio
- Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada
Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026 (Preguntas Frecuentes)
¿El evento del Grito de Independencia en Xochimilco es gratis?
Sí, tanto la entrada a la Explanada de la alcaldía como el acceso al concierto de El Gran Silencio y los demás artistas son 100% gratuitos.
¿A qué hora cierran los accesos peatonales a la explanada?
Los accesos permanecen abiertos durante el evento, pero el ingreso se regulará por personal de Protección Civil en cuanto la explanada alcance su capacidad máxima. Se recomienda llegar antes de las 20:00 horas.
¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Xochimilco?
La aplicación de la Ley Seca en las alcaldías de la capital se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar las publicaciones oficiales de la alcaldía Xochimilco en los días previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y barrios con restricción en la venta de alcohol.
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JVR