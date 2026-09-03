Morena designa a Ángel Tamariz como nuevo vocero en el Congreso de CDMX

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México nombró al diputado Ángel Tamariz Sánchez como su nuevo vocero, en sustitución de Paulo García González, quien dejó su cargo de diputado capitalino para asumir la dirigencia del partido en la capital.

Tamariz Sánchez, diputado por Álvaro Obregón, será el encargado de encabezar la difusión y socialización de la agenda legislativa de la bancada morenista, así como de comunicar las acciones que impulsa el grupo parlamentario.

La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinoza, destacó que Tamariz cuenta con “una postura clara en defensa del proyecto” de ciudad encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

“Vemos en Ángel un político con una voz clara en defensa del proyecto de ciudad que lidera la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Desde el Congreso, daremos la batalla para defender la política que piensa primero en quienes menos tienen”, señaló.

Ángel Tamariz asume vocería de Morena en el Congreso capitalino ı Foto: Especial

Por su parte, el nuevo vocero afirmó que su tarea será comunicar y defender las acciones del gobierno capitalino y del Grupo Parlamentario de Morena.

“Vamos a trabajar sin descanso para comunicar y defender el proyecto de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, el gobierno de nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, y todo lo que desde este Grupo Parlamentario de Morena estamos haciendo para las y los capitalinos”, declaró.

Tamariz Sánchez también señaló que una de las prioridades de la vocería será enfrentar la circulación de noticias falsas y rumores que, dijo, buscan confundir a la ciudadanía.

“Frente a las campañas de desinformación que buscan confundir a la ciudadanía, nuestra responsabilidad es informar con claridad, con datos y con verdad”, subrayó.

El Grupo Parlamentario reconoció además el trabajo realizado por Paulo García durante su periodo como vocero y le deseó éxito en su nueva responsabilidad al frente de Morena en la Ciudad de México.

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MSL