Metro refrenda compromiso de servicio como principal medio de movilidad en CDMX y zona metropolitana

A 57 años de inicio de operación, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, corazón de la movilidad en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, refrenda su compromiso de servicio con los más de 4.5 millones de usuarios diarios que se desplazan por la Red de 195 estaciones distribuidas en 12 Líneas y 226.5 kilómetros en servicio.

A través de 57 años, la Red del Metro ha transportado a 69 mil 760 millones de personas, lo que equivale a transportar alrededor de 8.4 veces la población mundial actual, que es de alrededor de 8 mil 310 millones de personas.

Con mil 694 millones de kilómetros recorridos en 57 años por los trenes del Metro, se podrían realizar 42 mil 273 viajes alrededor de la Tierra, así como 2 mil 203 viajes redondos entre la Tierra y la Luna.

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Los 27 millones 660 mil kilómetros recorridos de enero a agosto de 2026 equivalen a realizar 690 viajes alrededor de la Tierra.

Con el liderazgo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y bajo la dirección general de Adrián Rubalcava Suárez, en el Metro, los 365 días del año, 15 mil trabajadores tienen la misión de movilizar a la ciudadanía, con seguridad y en condiciones óptimas, por lo que a ellos se suman 5 mil 800 efectivos policiales.

Con eficiencia en el ejercicio del presupuesto y en coordinación con los trabajadores del Metro y el respaldo de la representación sindical para verificar el proceso de adquisición de refacciones y herramientas, en la etapa actual ya están en servicio a los usuarios 22 trenes que fueron recuperados, distribuidos en las Líneas 2, 7, 8 y B.

En paralelo, con la aplicación del operativo Quetzalcóatl y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los últimos meses de este 2026, se registra una tendencia de cero carpetas de investigación por robo con violencia en las instalaciones del Metro.

Actualmente y de cara a los próximos años, la Línea 2 fue renovada de forma integral y se proyecta la modernización total de la Línea 3, que incluirá nuevos trenes, cambio de vías y un moderno sistema de pilotaje automático.

En el Metro, cuidarte es parte del viaje.

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FGR