Metro CDMX HOY 3 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 3 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 9
La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea debido a que se realizó un corte de energía con el fin de rescatar a una persona usuaria a quien se le quedó atorado su pie entre el vagón y el ánden. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Línea 9 del ASCO! Para el acceso se tardan 10 minutos en abrirla de nuevo!!! La unidad sin avanzar otros 4 minutos!!!!!”
- “Llegas a la Pantitlan de la Línea A 8:28 abordas el tren Pantitlan línea 9 8:50″
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Otra vez muy lenta la línea 3″
- “En línea 3 ya estamos haciendo base en Etiopía”
- “Manda un vacío a guerrero l3″
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT