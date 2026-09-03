Metro CDMX HOY 3 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 3 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 4, 7, 8, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.



La Línea 3 y 9 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/6Mf5RQJlvs — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea debido a que se realizó un corte de energía con el fin de rescatar a una persona usuaria a quien se le quedó atorado su pie entre el vagón y el ánden. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 9 del ASCO! Para el acceso se tardan 10 minutos en abrirla de nuevo!!! La unidad sin avanzar otros 4 minutos!!!!!”

“Llegas a la Pantitlan de la Línea A 8:28 abordas el tren Pantitlan línea 9 8:50″

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, luego de realizar un corte de energía para auxiliar a una persona cuyo pie quedó atorado entre el tren y el andén.



La persona recibe valoración por parte de personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro.



El… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Otra vez muy lenta la línea 3″

“En línea 3 ya estamos haciendo base en Etiopía”

“Manda un vacío a guerrero l3″

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT