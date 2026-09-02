Coyoacán ofrece mastografías gratuitas; detecta cáncer de mama a tiempo

El alcalde de la demarcación, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó el inicio de la sexta etapa de las brigadas de salud femenina.

Mujeres de Coyoacán tienen acceso a mastografías gratuitas gracias a la alianza entre la alcaldía y FUCAM, una iniciativa crucial para la detección temprana del cáncer de mama. Esta sexta edición del programa suma 1,200 estudios más, reforzando el compromiso con la salud femenina en la demarcación.

La detección oportuna es fundamental para salvar vidas. Con estas jornadas, Coyoacán se posiciona como la única alcaldía en la Ciudad de México que ha logrado un récord de estudios gratuitos de este tipo, beneficiando directamente a miles de vecinas.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, acompañado por el Dr. Fernando Guisa Hohenstein, fundador de FUCAM, y María Luisa Guisa Ortega, directora general de la institución, destacó la prioridad de su administración en la salud de las y los coyoacanenses. “En Coyoacán, nuestra prioridad es la salud. Seguimos a la vanguardia, haciendo frente a un importante tema de salud pública y beneficiando directamente a las mujeres que más lo necesitan”, afirmó Gutiérrez Aguilar.

Los estudios especializados serán practicados con el soporte médico de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM). ı Foto: Especial.

Esta acción social, denominada “Coyoacán Contigo en la Detección y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”, realizará un total de 1,200 mastografías sin costo a mujeres de 40 años y más. Las jornadas se llevarán a cabo en 20 colonias distintas de la demarcación, buscando acercar este servicio vital a todas las interesadas.

El Dr. Fernando Guisa Hohenstein enfatizó la importancia de aprovechar estas oportunidades. “Aquí en Coyoacán no les cuesta. La alcaldía lucha por mantener a las mujeres libres de cáncer de mama. Por eso insistimos: mujeres, háganse su mastografía”, señaló, haciendo un llamado directo a la población.

María Luisa Guisa Ortega, de FUCAM, resaltó que por sexto año consecutivo, Coyoacán colabora con la fundación para generar conciencia y ofrecer acciones concretas de prevención y detección oportuna. Esta continuidad subraya la efectividad y el impacto positivo del programa.

Con la realización de estos nuevos estudios, la alcaldía Coyoacán alcanzará un total de 7,770 mastografías desde el inicio de la actual administración. Esta cifra refleja una estrategia permanente de prevención y cuidado de la salud de las mujeres, consolidando un esfuerzo sostenido en el tiempo.

Desirée Guadalupe Navarro López, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán, envió un mensaje claro a las vecinas: “Su salud no puede esperar, la prevención salva vidas, la mastografía da esperanza. Este 2026 estaremos en 20 colonias con acciones por la vida.” La iniciativa reafirma el compromiso de la alcaldía con el bienestar de sus habitantes, demostrando que la inversión en salud pública, especialmente en la prevención del cáncer de mama, es una prioridad tangible y con resultados medibles en la vida de las mujeres de Coyoacán.

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JVR