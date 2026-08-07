Arturo García Bustos espera su lugar en la Rotonda de las Personas ilustres

El grabador y muralista Arturo García Bustos (1926-2017), quien el próximo sábado cumpliría 100 años, espera su lugar en la Rotonda de las Personas Ilustres. Está dentro de la lista de candidatos para erigirle un monumento; sin embargo, hasta ahora no hay avances en el trámite, señaló en entrevista con La Razón Rina García Lazo, arquitecta e hija del artista plástico, quien fue discípulo de Frida Kahlo y uno de Los Fridos.

“Desde hace muchos años ya está en la lista, pero no hay avance de ese trámite. Casi que desde que falleció mi papá. En 2018, mi mamá comenzó con el proceso y quedó aceptado; todavía estaba Peña Nieto. Desde entonces no se ha concretado que ya se dé el último visto bueno. Merece estar en la Rotonda de las Personas Ilustres por toda la trayectoria, el nacionalismo y el humanismo que demostró con su obra y en su persona”, comentó la arquitecta.

El Dato: Fue fundador del Salón de la Plástica Mexicana y fue galardonado con la Medalla de Oro del Movimiento de la Paz en Guatemala.

Para que esto sea posible, el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, presidido por la secretaria de Gobernación, deberá sesionar para someter a consideración la propuesta. En caso de aprobarse, la titular del Poder Ejecutivo Federal hará la declaratoria, de acuerdo con el decreto publicado en 2003.

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“Lo único que falta es que la gente del Consejo Consultivo haga la reunión para decidir quién va a entrar, quién sigue de las personas que ya están aceptadas. Siempre que pregunto me dicen que no se ha hecho esa reunión”, aseguró Rina García Lazo.

Comentó que lo ideal es que culmine el proceso y se haga la declaratoria este año, que se conmemora el centenario del nacimiento del también muralista.

“Sería maravilloso que este año, que es el centenario de Arturo García Bustos, se concretara su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres. Pienso que sería el mejor reconocimiento a ese gran pintor”, dijo.

Mientras espera que el proceso avance, Rina García Lazo, junto con instituciones de Oaxaca y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) organizan diversos homenajes para honrar el legado del artista, cuyos murales se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, el Palacio de Gobierno de Oaxaca y la Estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo México.

CUADRO del artista que por primera vez se exhibirá al público. ı Foto: Cortesía|Rina García Lazo

El próximo sábado, día en que nació el también grabador, se inaugurará Gráfica comprometida en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en la capital de aquel estado.

“Siempre estuvo comprometido con el pueblo, por eso le llamamos así a esta exposición. Mi papá trabajó siempre por amor al pueblo y a los murales, que siempre estuvieron pensados, no para que estuvieran colgados en la sala de un particular, sino para que se expusieran y los pudieran ver todas las personas que quisieran conocer y admirar la historia y la pintura de México”, resaltó.

Rina García Lazo detalló que la muestra se integra de 12 obras, principalmente de grabado. Desde Mercado de pan en Tlacolula (1956) hasta piezas de los años 2000.

Por primera vez se exhibirá un cuadro de corriente impresionista de Arturo García Bustos, además de piezas como Fábricas, Benito Juárez niño, Tierra en manos campesinas II (arando la tierra), En pie de lucha y Abrazo de Acatempan.

Asimismo, se le rendirá un homenaje el próximo 13 de agosto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 18:00 horas. Participarán Dina Comisarenco, Inda Sáenz y Luis Rius.

Luego, el próximo 25 de agosto, a las 12:00 horas, se va a hacer un cambio de cédula en el Panteón Civil de Dolores.

FALTA INVENTARIAR OBRA. Otro de los trabajos pendientes, que Rina García Lazo espera que se pueda retomar pronto, es el inventario de las piezas del artista que realizaba el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). La labor se detuvo a raíz de las remodelaciones de la histórica Casa de la Malinche, donde vivió el grabador y la cual resultó dañada por los sismos de 2017.

“Llegó un momento en que era imposible trabajar en la casa por la cantidad de polvo y de albañiles que teníamos, pero quisiera que volvieran a retomar ese trabajo de inventariado de la obra para, en un futuro, poder hacer un catálogo razonado”, comentó.

Rina García Lazo, también hija de Rina Lazo, explicó que había un avance importante. “Llegaron a tener alrededor de 800 piezas registradas, inventariadas, pero les falta mucho porque el acervo es enorme, todavía no es completo. Las obras estaban fotografiadas y con datos como autor, título, medidas y estado de conservación”, comentó.

El trabajo que sí se continúa es la digitalización del acervo bibliográfico y hemerográfico por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap).

“Todo el archivo hemerográfico y bibliográfico de mis padres se lo llevaron. Es un trabajo excelente; cualquier estudioso puede llegar a consultar cualquier material.

“Cuando ya lo tengan digitalizado, la idea es que me lo van a devolver para que lo tenga bajo mi resguardo”, señaló sobre el acervo que incluye cartas y recortes periodísticos.

Finalmente, Rina García Lazo expresó su interés para que en un futuro se le dedique una gran retrospectiva a su padre en el Palacio de Bellas Artes o en el Museo de Arte Moderno. Sería la oportunidad para exhibir los proyectos murales inéditos que halló tras las labores de rehabilitación de la Casa de la Malinche, en Coyoacán. Entre éstos uno sobre el Popol Vuh y un proyecto que ideó para el Colegio de San Ildefonso.

“Me encantaría que en un futuro hagamos una retrospectiva de su obra, yo creo que son alrededor de unos 800 grabados diferentes, más muchísima obra en caballete, adicional a todos los proyectos murales que nunca se han exhibido. Sería interesantísimo lograr una exposición de esa magnitud en el Palacio de Bellas Artes o en el Museo de Arte Moderno”, dijo.

Homenaje

Cuándo: 13 de agosto

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Horario: 18:00 horas

Gráfica comprometida

INAUGURACIÓN: 8 de agosto

Dónde: Museo de los Pintores Oaxaqueños (Av. Independencia 607, Centro, Oaxaca)

Horario: 18:00 horas

Obras monumentales

Entre sus creaciones se encuentran las siguientes.

Pobladores de las siete regiones de Oaxaca , en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Oaxaca en la historia y en el mito, en la escalera monumental del Palacio de Gobierno de Oaxaca.

La Universidad en el umbral del siglo XXI, en la Estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.

Realidad y sueño en el mundo maya. Mágico encuentro entre hombres y dioses, en el Hotel Casa Turquesa, Cancún, Quintana Roo.

MERCADO de pan en Tlacocula, obra que también se expone. ı Foto: Cortesía|Rina García Lazo

Mural de herbolaria desaparecido

Por Adriana Góchez

La obra La herbolaria, la farmacopea y los avances de la medicina moderna en México (2001), que Arturo García Bustos concibió para las oficinas de la farmacéutica Glaxo Smith-Kline, cuya sede estaba en Calzada México-Xochimilco 4900, en la colonia San Lorenzo Huipulco, CDMX, sigue desaparecida, informó a La Razón su hija Rina García Lazo.

“Los murales fueron retirados durante la pandemia, cuando las oficinas cambiaron de ubicación, y a la fecha no tengo idea dónde están. Sería bueno que supliéramos el estado de conservación de esos cinco paneles murales que realizó mi papá en 1999 en los laboratorios Glaxo Smith-Kline”, externó.

Lo último que supo es que querían asesoría para transportar las obras y ella los puso en contacto con el INBAL para recibirla. “Les asesoraron y de repente ya no volvimos a saber absolutamente nada de esos murales”, contó.

“La gente de los laboratorios Glaxo Smith-Kline me podría decir dónde se encuentran y en qué estado están. Simplemente para saber que todavía existen y que están en perfecto estado, porque eran unos maravillosos murales, cinco paneles de 2.5 por 2.5 metros, pintados al fresco”, mencionó.