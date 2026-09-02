Adiós a Geles Cabrera, pionera de la escultura en México

Geles Cabrera fue una artista de un espíritu rebelde que la llevó a convertirse en la primera escultora profesional de México, a crear el Museo Escultórico, en Coyoacán, para exhibir sus piezas o a tener un trabajo creativo marcado por la experimentación y el cruce con las artes escénicas, principalmente la danza. Por eso su partida, a los 100 años de edad, enlutó ayer al país.

Mientras la velaban en el sur de la Ciudad de México, el escultor Pedro Reyes destacó en entrevista con La Razón que fue una artista que “encontró su propia voz y, más que seguir modas o tendencias, hacía su personal estilo, en el cual la figura humana está presente. Sus obras no son realmente una representación de la realidad, sino una realidad interior. Para mí, lo que es más importante de la obra de Geles Cabrera es que tiene corazón. En una época en donde el arte está muy dominado por las ideas, sus obras son con corazón”.

Lo anterior lo descubrió en los 12 años que convivió con la escultora, tiempo en el que compartió conversaciones con la artista y entabló una confianza tal que ahora el archivo de Geles Cabrera lo resguarda en Tlacuilo, proyecto de Pedro Reyes. El acervo está conformado por cientos de fotos, documentos y recortes de prensa que reconstruyen la prolífica carrera de la creadora.

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El Tip: Derivado de la exhibición que se le dedicó, se halló una pieza que estaba enterrada en el jardín del estudio de la escultora.

“Me transmitió el trabajo en piedra y la de primero pensar y después trabajar con las manos. Dejarse guiar por la intuición”, comentó el escultor.

Su enfoque siempre fue más lírico y abordó problemáticas y preocupaciones humanas esenciales, como la soledad, el amor, la sexualidad y la maternidad. Además, experimentó con materiales diversos, como la piedra, el plexiglás, el bronce, la terracota y el papel maché. Siempre innovó.

Dialogó con diversas artes, principalmente la danza, pues llegó a participar en las sesiones coreográficas que organizaba el arquitecto Alfonso Pallares. Aprendió a bailar y dio clases de danza, así que gran parte de sus obras las pensó desde el movimiento corporal. Además, se caracterizó por establecer conversaciones con tradiciones estéticas mesoamericanas y afrocaribeñas.

100 piezas se exhibieron en Bellas Artes

“Es una de las primeras escultoras abstractas de México o que entendió la figuración apartada de los modelos rea-listas y que también tuvo una práctica multidisciplinaria, sobre todo, con mucha interacción e interés de vincular las artes plásticas con las artes escénicas, en particular con la danza”, dijo a este diario el curador Daniel Garza Usabiaga, meses antes de que el Museo del Palacio de Bellas Artes, que en ese entonces dirigía, inaugurara la muestra retrospectiva Geles Cabrera. Partituras corporales, que en 2025 abarcó más de seis décadas de trayectoria.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas │ desnudo, de 1952. Piedra chiluca. ı Foto: INBAL

Una de sus últimas apariciones públicas fue en noviembre del año pasado, durante un recorrido por dicha exposición. “Estaba muy lúcida. Cuando vino, se podía ver a través de sus gestos, de esta comunicación no verbal, el entusiasmo de ver su obra”, contó aquel mes sobre esa visita, el curador en jefe del Museo Palacio de Bellas Artes, Joshua Sánchez.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas. │ sin título, de 1950. Bronce. ı Foto: INBAL

Geles Cabrera desarrolló gran parte de su carrera en una época en la que las mujeres no eran valoradas y solía decir: “Yo fui la que abrí paso a las escultoras, porque nadie se atrevía en México como mujer a hacer esculturas, empecé a animar a la mujer para que fuera escultora”, se documentó en el proyecto audiovisual del INBAL Geles Cabrera. Esculpir lo ordinario.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas. ı Foto: INBAL

“Fue la primera mujer en tener una exposición individual en una época en donde era una actividad dominada por hombres. Se abrió paso y les abrió paso a las futuras generaciones. Siento que eso es trascendental”, comentó Pedro Reyes.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas. ı Foto: INBAL

Geles Cabrera se caracterizó también por crear proyectos de autogestión, como el Museo Escultórico en Coyoacán, fundado en 1964 y en el que mostró sus piezas, sin depender de las instituciones o las galerías. Estuvo activo casi 40 años.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas. ı Foto: INBAL

“Fue un acto inédito, porque muchas veces, hay museos dedicados a artistas, pero son póstumos y ella en México inauguró esa noble acción de abrir un museo para poder ver su obra”, resaltó el escultor Pedro Reyes.

Como no la dejaban exponer su obra, ella creó este espacio. “Era una mujer que nunca se esperaba a que las cosas sucedieran. Ella misma iba propiciando que los escenarios se fueran dando. Ella menciona que a veces era una cuestión hasta de machismo, porque se consideraba a los grandes maestros. Muchas ocasiones no había esta voluntad de poder, de querer exhibir y de coleccionar su trabajo”, explicó en aquel momento el curador Joshua Sánchez.

Por todo lo anterior, ayer que se dio a conocer su fallecimiento, diversas instituciones y galerías honraron su legado.

“Su generosidad dejó huella en nuestras instalaciones, donde su obra donada acompaña el andar cotidiano de la comunidad Colmex”, externó en redes sociales El Colegio de México.

Por su parte, la galería OMR comentó: “Su obra transformó nuestra manera de pensar el cuerpo, el movimiento y el espacio. Fue artista y musa de sí misma. No esperó a que el mundo le hiciera un lugar: lo modeló con sus propias manos”.

ALGUNAS OBRAS: Entre sus creaciones se encuentran éstas. ı Foto: INBAL

Diego Vega Solorza, quien dialogó con la obra de Geles Cabrera en la pieza COLOSOS, comentó a este diario que la artista, “es uno de los ejemplos más grandes de vanguardia y de la experimentación en las artes en México. Entendía el cuerpo como una forma de pensamiento. Su trabajo no parece partir de las necesidades de definir qué es la escultura, qué es la danza o qué es el espacio, sino de explorar lo que sucede cuando estas disciplinas entran en contacto”.

GELES CABRERA

Escultora

NACIÓ: 2 de agosto de 1926

ESTUDIOS: Academia de San Carlos, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, en México, y la Academia de San Alejandro, en Cuba

ALGUNAS EXPOSICIONES: Formas ambientales, en 1971; Primera Escultora de México, en el Museo Experimental el Eco; Siembra: Dalton Gata & Geles Cabrera, en 2021, y Geles Cabrera: Museo Escultórico, entre otras.