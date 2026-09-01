Muere Geles Cabrera, primera escultora profesional de México

Geles Cabrera, considerada la primera escultora profesional de México, falleció este martes a los 100 años, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), recinto que le dedicó una exposición retrospectiva el año pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

“Hoy despedimos a la artista Geles Cabrera (1926–2026), figura fundamental de la escultura en México”, anunció el INBAL en sus redes sociales.

Hoy despedimos a la artista Geles Cabrera (1926–2026), figura fundamental de la escultura en México.



El Museo del Palacio de Bellas Artes presentó en el 2025 la exposición “Geles Cabrera. Partituras corporales”, una muestra que recorrió más de siete décadas de su trayectoria y… pic.twitter.com/IMbR3FsIC0 — Museo del Palacio de Bellas Artes (@mbellasartes) September 1, 2026

Fue pionera de la escultura en México y su legado comenzó a ser revalorado en los últimos tres lustros, a pesar de haber desarrollado una trayectoria relevante desde décadas atrás. Su trabajo se centró en el cuerpo y su forma.

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Su enfoque siempre fue más lírico, pero abordó problemáticas y preocupaciones humanas fundamentales , como la soledad, el amor, la sexualidad y la experiencia de la maternidad. En su trayectoria experimentó con materiales diversos, como la piedra y el bronce.

También se caracterizó por crear proyectos de autogestión, como el Museo Escultórico en Coyoacán, en el que mostró sus piezas, sin depender de las instituciones o las galerías.

En 2024, Geles Cabrera recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes 2023, el máximo galardón otorgado por el gobierno mexicano.

“En 1949, realizó su primera exposición individual en la Galería Mont-Orendáin, convirtiéndose en la primera escultora mexicana en presentar individualmente su obra en ese espacio”, destacó el INBAL.

Al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, El Colegio de México externó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Geles Cabrera (1926-2026), considerada la primera escultora profesional de México. Su generosidad dejó huella en nuestras instalaciones, donde su obra donada acompaña el andar cotidiano de la comunidad Colmex. Extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, colegas y amistades”.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Geles Cabrera (1926-2026), considerada la primera escultora profesional de México. Su generosidad dejó huella en nuestras instalaciones, donde su obra donada acompaña el andar cotidiano de la comunidad Colmex. Extendemos nuestras sentidas… pic.twitter.com/UaeWMP2pcE — El Colegio de México (@elcolmex) September 2, 2026

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cehr