Eran dos niños muy determinados

LOS HERMANOS Isaac y Esteban Hernández, quienes han pisado importantes escenarios del mundo, eran unos niños “muy determinados y comprometidos, que no soltaban fácilmente las metas que les ponían a esa edad”, dice a La Razón su madre, Laura Fernández.

Isaac Hernández recientemente se convirtió en el primer bailarín mexicano en unirse al American Ballet Theatre y fue galardonado con el Benois de la Danse en 2018. Mientras que Esteban, actualmente, es bailarín principal del San Francisco Ballet, además de ser reconocido con el Premio Nacional de la Juventud en 2007. Ambos se formaron en el patio de su casa en Guadalajara, con su padre, el maestro Héctor Hernández.

Laura Fernández confiesa que fue gracias a su padre que los bailarines pudieron imaginar hasta dónde podían llegar.

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“Su papá les platicaba, porque no había tanto Internet ni acceso a las redes, cómo era el mundo del ballet y los hacía soñar con que un día iban a estar, un día iban a ser. Y eso era suficiente para que ellos pudieran continuar y seguir trabajando”, cuenta.

Laura Fernández recuerda que “Isaac era tremendo” y que ”ambos eran muy ocurrentes y alegres”.

Con 11 hijos en total, era difícil llevarlos a alguna función de danza o a un concierto, así que se turnaban.

“Son 11 hijos y cuando quería llevarlos a algún concierto o evento, jamás podía pagar; teníamos que hacer selección y decir, ‘ahora vas tú, mañana tú, al otro tú’”, comparte.

De esa experiencia nace la convicción no sólo de Isaac Hernández para hacer Despertares, sino de la familia de crear proyectos que puedan acercar al arte a las personas, como el que realizan Laura Fernández y Héctor Hernández en distintos municipios de Jalisco, donde imparten clases a niños y jóvenes y preparan a futuros talentos. Además de llevar funciones a otros estados.

Ahora que ve a sus hijos triunfar, reconoce que le preocupa, porque “es un gran compromiso tener esta proyección en el país. Es una carrera muy complicada en cuanto que depende de tu físico, tienes que seguirte preparando sin descanso y sin parar”.