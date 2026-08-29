Óscar Ruvalcaba: Mi mirada está puesta en lo que trasciende

EL RECONOCIDO coreógrafo y bailarín Óscar Ruvalcaba afirmó a La Razón que actualmente su mirada “está puesta en lo que trasciende”. Desde este lugar concibe sus obras, como ocurrió en Héroes y leyendas, pieza inspirada en la astrología greco-caldea, de la que se desprenden signos zodiacales, desde Aries hasta Piscis. A partir de estos símbolos, hace un viaje escénico de autodescubrimiento en el que propone volver a conectarnos como humanos con el universo.

Estos signos zodiacales, añadió, “me dispararon la imaginación”. “Lo que me fascina de la astrología y la religión es el reestructuramiento de los mitos. Es una cosmovisión muy compleja de figuras míticas. Me parece que son un terreno de conocimiento. El mito es el mapa de la psique humana”, agregó Óscar Ruvalcaba, quien continúa con las funciones de este montaje en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, el sábado a las 19:00 horas y el domingo a las 18:00.

La astrología siempre le ha fascinado y es un misterio. Desde niño le intrigaban los símbolos, los nombres y las imágenes del zodiaco. Le interesa explorar a partir de ésta, no la predicción, sino los arquetipos y su aspecto simbólico. “Es un montaje que trata de conectarse desde las imágenes”, adelantó sobre Héroes y leyendas a este diario.

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El Dato: La obra mezcla la danza, el video, el texto y acciones dramáticas. La entrada tiene un costo de 180 pesos.

“En la obra hay cuatro escenas en las que parto del nacimiento y luego el conflicto entre estos elementos y su individualización”, explicó. En la primera representa a la Madre Tierra al dar vida a los dioses; en la segunda, cómo éstos entran en conflicto; posteriormente están presentes la soledad y los arquetipos.

A partir de esta pieza, el coreógrafo Óscar Ruvalcaba reflexiona sobre cómo la salud espiritual de los seres humanos es frágil y la modernidad ha quebrado ese puente entre la humanidad y el universo.

“En este momento de consumismo vacuo, la astrología propone una mirada más amplia e inteligente del misterio de los seres humanos”, afirmó el también bailarín, quien ve con recelo cómo en esta modernidad hay una exigencia por mantenerse siempre joven, que hay una sobrevaloración sobre la juventud y un rechazo hacia la vejez, aunque ambas son parte de la vida.

El artista busca ahora no sentirse “tan abandonado en estas puertas tan duras del mercado, que me dicen que siempre tengo que ser joven, que debo estar vital, no siempre soy joven. Mi visión es otra, mi entendimiento de la vida es otro”.

Óscar Ruvalcaba dijo que a través de sus obras le interesa “reconciliarme y vivir esta etapa más amable. A mí no me interesan las cirugías ni los tratamientos de la piel, no me interesa nada de eso y me parece innecesario.

“Hay esta necesidad de ayudarme a mí mismo a sobrevivir a una sociedad que está intoxicada con esta búsqueda de juventud”.

En Héroes y leyendas, este fin de semana, aparecerán ocho bailarines encabezados por Óscar Ruvalcaba, ellos son Antonio Soria, Paulino Medina, Diego Emilio Labra Cajero, Luis Reséndez, Marco Martínez, César Cortés y Rafael Gómez.

Héroes y leyendas

Cuándo: 29 y 30 de agosto

Dónde: Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart

Horarios: Sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas

Isaac Hernández y estrellas del ballet inspiran sueños

Por Adriana Góchez

Los bailarines de Despertares lograron que ayer niños, niñas y jóvenes soñaran con pisar los más importantes escenarios del mundo. Desde las 7:00 llegaron al Auditorio Nacional con la ilusión de ver a sus ídolos, en especial a Isaac Hernández, a Roberto Bolle y a María Khoreva. Iban con todo tipo de afiches para que se los autografiaran: puntas de ballet, leotardos o el póster que les dieron. Pasadas las 9:00 arribaron los artistas, aumentando la emoción de los asistentes, incluida una señora en silla de ruedas, quien comparte su pasión por el ballet con sus hijas; Isaac bajó para saludarla y tomarse una foto. Igual acudieron estudiantes de danza clásica de todas las edades y de varios estados, quienes coincidieron en esto: “Si un mexicano como Isaac Hernández llegó al American Ballet Theatre, otros pueden llegar más alto”, como dijo a La Razón un joven que pronto estudiará en Canadá becado.

RECUERDOS plasmados en su leotardo ı Foto: Carlos Mora

UN FAN que viajó desde Torreón, Coahuila. ı Foto: Carlos Mora

PUNTAS de ballet autografiadas ı Foto: Carlos Mora

ASISTENTE muestra el cuadro que trajo desde Hidalgo ı Foto: Carlos Mora

EL MEXICANO bajó a regalar una firma ı Foto: Carlos Mora

ROBERTO BOLLE, intérprete italiano ı Foto: Carlos Mora

MARÍA KHOREVA, bailarina rusa ı Foto: Carlos Mora

ISAAC HERNÁNDEZ, bailarín ı Foto: Carlos Mora

CIENTOS acudieron a la firma de autógrafos en el Auditorio ı Foto: Carlos Mora

MADRE E HIJA posan con los bailarines. ı Foto: Carlos Mora