Gioconda Belli: Soy un animal político

LA ESCRITORA nicaragüense, exiliada en España, Gioconda Belli, afirmó convencida: “Soy un animal político y he vivido intensamente en la política, entendida como resistencia”. La declaración la hizo luego de saber que se convirtió ayer en la primera autora centroamericana en ser galardonada con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, que recibirá en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“En el caso de Nicaragua, ninguno de nosotros era un político profesional. La política llegó a botarnos la puerta y nos vimos con la responsabilidad de ver lo que estaba sucediendo y participar en la vida de la polis. Fue un privilegio haber estado involucrada en esa lucha, estar consciente de lo que significaba la palabra como instrumento de liberación. Fue muy importante y me dio un sentido no sólo de obligación, sino también del gozo, porque la palabra para mí es juego, humor. Todo eso tiene que ver con esa patria del corazón, esa patria de la mente que queremos crear”, agregó Gioconda Belli, quien durante la dictadura somocista fue perseguida y se exilió en Costa Rica y luego pudo regresar a su país; pero en 2023, junto con otras 93 personas, fue calificada de “traición a la patria” y el Gobierno de Daniel Ortega ordenó la pérdida de su nacionalidad.

Comentó que “uno de los grandes problemas del mundo es que hay una crisis de imaginación. No hemos imaginado otros mundos”.

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El Tip: Otras grandes figuras reconocidas con el galardón son Fernando del Paso, Margo Glantz y Emmanuel Carrère.

La autora ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, por “su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, destacó el jurado integrado por Alain Mabanckou, de República del Congo; Carmen Alemany, de España; Carmen Mușat, de Rumania; Francisco Noa, de Mozambique; Graciela Goldchluk, de Argentina; Sabina Longhitano, de Italia, y Xavi Ayén, de España.

También se destacó que su obra, “con una expresión directa y cotidiana, ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”.

Conectada vía remota a una conferencia de prensa en Guadalajara, Jalisco, la también ensayista destacó que empezó a escribir poesía, “como una celebración de mi cuerpo, sin darme cuenta de que eso era subversivo. Cuando me di cuenta de que aquello me estaba costando un escándalo, me di cuenta de que había una necesidad de las mujeres mismas, de todas nosotras, de afirmarnos, de cantarnos, de ser felices y no sentir esa discriminación y esa culpa que nos han hecho sentir desde el tiempo de Eva”.

150 mil dólares es la bolsa económica del premio otorgado

Sobre la situación actual de la comunidad artística que sigue en Nicaragua, comentó: “Está resistiendo y lo hace con mucha discreción, porque realmente es bien peligroso en este momento expresar opiniones, porque te echan preso o, si salís del país, no te dejan regresar”.