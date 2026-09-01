Gobelinos tejen la historia artística entre México y Francia

Las Manufactures Nationales de Francia resguardan más de seis mil gobelinos, tapices que retratan en sus bordados hechos históricos, de los cuales, los más importantes arribarán a nuestro país por primera vez como parte de la magna exposición Historias entretejidas, Francia-México, que se alista en el Palacio de Iturbide del Centro Histórico de la capital del país.

“Vamos a mostrar los más patrimoniales, desde la creación de los gobelinos hasta los más contemporáneos”, explicó en entrevista con La Razón Loïc Turpin, director de Desarrollo de las Manufactures Nationales de Francia. Alrededor de 30 piezas provenientes de aquella nación estarán en diálogo con creaciones de nuestro país, como el proyecto de Xonacatlán, el Taller Nacional del Tapiz de Pedro Preux y el Taller Mexicano de Erich Coufal.

La importante exposición reunirá las creaciones de artistas de la talla de Pablo Picasso, Le Corbusier, Henri Matisse y Alexander Calder, por mencionar algunos.

El Dato: La manufactura de los gobelinos se convirtió en un símbolo de la excelencia artística francesa.

“Se me hace increíble, porque esta historia de los tapices entre Francia y México es completamente desconocida, inédita. Está presente una cultura muy francesa y muy mexicana de los tapices y de esta técnica, estos diálogos en Francia que los artesanos tuvieron con los grandes maestros de la época moderna tipo Picasso, Calder, Le Corbusier o Matisse, y también aquí con los más grandes artesanos mexicanos y con los más grandes artistas modernos de este país, como Orozco o Frida Kahlo”, destacó Loïc Turpin.

De las piezas que se exhibirán bajo la curaduría de la mexicana Ana Elena Mallet, el director de desarrollo resaltó la creada por Matisse, quien demostró que el tapiz podía ser a la vez tradicional e innovador. Conjugó temas clásicos con complejas combinaciones de colores.

“Si tuviera que destacar una pieza, sería la de Matisse, que es muy interesante, porque él, quizás antes que Picasso, por ejemplo, fue el primero que regresó al taller a trabajar con los artesanos y hubo todo este movimiento artístico e intelectual del artista de valorizar la labor de los artesanos con los que colaboraba.

“Es interesante pensar que un artista tan famoso y tan grande como él, también le dio tanto interés al trabajo artesanal. Es el perfecto resumen de lo que puede ser el tapiz, pues se trata del diálogo perfecto entre el artista y el artesano”, comentó Loïc Turpin.

La muestra abrirá el próximo 27 de noviembre, como parte del programa anual por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En ésta, los asistentes podrán admirar las similitudes que tienen México y Francia en cuanto a la manufactura de los gobelinos.

“Las similitudes que guardan son la técnica, de alto lizo, es decir, la manera de tejer vertical, que fue adaptada completamente por los mexicanos. El segundo punto es este diálogo con los artistas de su tiempo. Los gobelinos llegan a México y los talleres de los artesanos mexicanos empiezan a trabajar con los artistas de la época”, comentó el director.

En tercer lugar, destacó cómo “los tapices son la expresión de un momento político, equiparable con los murales en México. En Francia, muchos de los tapices, al igual que los murales, fueron la manera de expresar una visión política del mundo, una sociedad de reivindicación del pueblo, la visión de un hombre que puede ir más allá de sus fronteras”, explicó Loïc Turpin.

La exhibición dará cuenta de cómo el tapiz es una práctica viva, que entrecruza la historia, la materia y la política cultural.

Historias entretejidas, Francia-México

Cuándo: del 27 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de 2027

Dónde: Palacio de Iturbide