Presumen avances en educación artística y edición de libros del FCE

EL CONSERVATORIO Nacional de Música, tras las labores de remodelación, en marzo.

LA EDUCACIÓN artística como “una prioridad” y la edición del Fondo de Cultura Económica (FCE) de 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países fueron los aspectos que ayer destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno. Además de la promoción de 26 mil grupos de lectura.

“Desde 2025, se eliminaron las cuotas en todas las escuelas del INBAL, el INAH y del Centro de Capacitación Cinematográfica, y se mejoraron integralmente mil 600 espacios educativos”, afirmó.

Además, resaltó la apertura del Centro de Capacitación Cinematográfica en Chapultepec y que la Orquesta Escuela “Carlos Chávez” tiene sede, por primera vez, después de 37 años.

El Tip: Del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, se realizaron 514,121 acciones culturales, como teatro, danza y exposiciones.

Por segunda ocasión, se destacaron los libros gratuitos o a bajo costo que edita el FCE, una de las políticas que las editoriales independientes han cuestionado, al considerarla una competencia desleal.

“Ha habido decisiones en los últimos años que han afectado a la industria del libro. No es un problema que el Estado publique libros baratos, que se subsidie el acceso a la lectura. El problema es cuando aparecen estos programas y se desarrollan sin considerar las condiciones de las editoriales independientes. Hay una especie de competencia”, señaló recientemente a este diario Marlene Zertuche, presidenta de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI).

Más tarde, en el documento del Segundo Informe de Gobierno se detalló que se han intervenido mil 405 espacios en los 31 inmuebles del INBAL y 220 escuelas del INAH con 122 salones, 13 laboratorios y una bodega. Además, se compraron 23 mil instrumentos musicales.

Se hizo énfasis en una política cultural que buscó ampliar “el acceso a los derechos culturales en el territorio nacional”.

En ese ámbito, por ejemplo, se resaltó la realización de más de 514 mil actividades en el país con la asistencia de casi 50 millones de personas, aunque no se detalló el alcance cualitativo de éstas. También se destacó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se invirtieron 163 millones de pesos en agrupaciones musicales comunitarias, creadores locales y festivales, proyectos comunitarios e infraestructura, patrimonio e identidad y fomento a la lectura.

Mientras que del Circuito Nacional de Festivales por la Paz tuvieron lugar 78 conciertos y festivales que convocaron a cuatro millones de personas de 24 entidades, “impactando a 21 mil 300 creadores y artistas”. Aunque tampoco se explicaron los alcances cualitativos.

En los avances se registró la reapertura de la Zona Arqueológica de Toniná, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la cual permanecía cerrada al público desde finales de 2023. Además, “se actualizaron las cuotas de derechos por el acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas para garantizar que los recintos culturales cuenten con el mantenimiento, infraestructura y personal capacitado necesario para ofrecer un mejor servicio a los visitantes”.

De la repatriación de piezas arqueológicas, se destacó que del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, se restituyeron dos mil 632 objetos culturales ilícitamente sustraídos.

Asimismo, se resaltó la campaña cultural internacional que se realizó con motivo de la Copa Mundial de 2026.