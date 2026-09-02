Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Miguel Hidalgo el 15 de septiembre para el Grito?

La Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo se transformará en una auténtica pista de baile al ritmo de cumbia tropical y música mexicana estas Fiestas Patrias 2026.

Paty Cantú, Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las actividades y espectáculos en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo este 15 de septiembre de 2026, comenzando a partir de las 15:00 horas.

La alcaldía Miguel Hidalgo prepara unas Fiestas Patrias inolvidable de acceso totalmente libre para toda la familia. ı Foto: Cuartoscuro.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo

El elenco de las celebraciones patrias en la demarcación ofrecerá un recorrido por el pop romántico y el baile tropical de la mano de reconocidas figuras de la música. De acuerdo con el cartel oficial revelado por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:

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Paty Cantú (Presentación estelar pop)

Los Yaguarú (Cumbia tropical y bailable)

Embajadores de la Cumbia Dinamita (Música tropical y fiesta cumbiambera)

Artistas locales y números folclóricos por confirmar

El acceso a la explanada y el ingreso a todos los conciertos programados será totalmente gratuito.

¿Ya estás list@ para que #GritemosLibertad🇲🇽 este 15 de septiembre?



Ven a la explanada de la alcaldía junto a toda tu familia y amigos, porque tendremos una gran noche de festejo junto a @PatyCantu, además de Los Yaguaru, Los Embajadores de la Cumbia Dinamita y muchas sorpresas… pic.twitter.com/LF7DLqEVdW — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 1, 2026

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio formal de los festejos patrios en el recinto de la alcaldía está programado para las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

15:00 horas: Apertura de la verbena popular, inicio de espectáculos locales y musicales de bienvenida.

Tarde-noche: Presentaciones continuas de cumbia a cargo de Embajadores de la Cumbia Dinamita y Los Yaguarú.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón del edificio de gobierno, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Concierto estelar de Paty Cantú en el escenario principal.

Los horarios específicos de salida al escenario para cada artista se anunciarán a detalle en los canales oficiales de la alcaldía previo a la celebración. Esta nota actualizará la parrilla exacta en cuanto se haga pública.

Paty Cantú engalanará la noche patria en la alcaldía Miguel Hidalgo con sus mejores éxitos pop. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo

Para acudir al recinto de la alcaldía con comodidad y fluidez, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo (Av. Parque Lira 94, Col. Observatorio).

Metro cercano: La alternativa de transporte más directa es la Línea 7 y Línea 9 del Metro (Estación Tacubaya), o la Línea 7 del Metro (Estación Constituyentes), ambas a pocos minutos a pie de la explanada.

Metrobús / Cierres viales: Se prevén cortes vehiculares en Av. Parque Lira, Gobernador Vicente Eguía y Benjamín Franklin. Se sugiere utilizar la Línea 2 del Metrobús (Estación Parque Lira / Tacubaya).

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de protección civil y resguardo de los asistentes, los filtros peatonales restringirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al evento y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Miguel Hidalgo es gratis?

Sí, tanto la entrada a la Explanada de la alcaldía como el acceso al concierto de Paty Cantú y de las agrupaciones de cumbia son 100% gratuitos.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales a la explanada?

Los accesos permanecen habilitados durante la tarde y noche, pero el ingreso se regulará por personal de Protección Civil en cuanto la plaza alcance su capacidad máxima. Se recomienda llegar antes de las 18:00 horas para encontrar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Miguel Hidalgo?

La aplicación de Ley Seca en las alcaldías de la capital se oficializa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los canales oficiales de la alcaldía Miguel Hidalgo en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y colonias con restricción de venta de bebidas alcohólicas.

La aplicación de Ley Seca en las alcaldías de la capital se oficializa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. ı Foto: larazondemexico

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JVR