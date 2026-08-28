Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Ecatepec el 15 de septiembre para el Grito?

La explanada municipal de Ecatepec vibrará con una mezcla de mariachi, cumbia y música tradicional este 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Lila Downs encabezará la gran cartelera musical gratuita para celebrar las Fiestas Patrias 2026, con motivo del 216.º Aniversario de la Independencia de México en Ecatepec, Estado de México, para dar el Grito.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el gobierno municipal a través de sus redes sociales, la internacional intérprete oaxaqueña se presentará en la Explanada Municipal de Ecatepec este 15 de septiembre, acompañada de agrupaciones de salsa, norteño y mariachi en una jornada de fiesta que arrancará desde las 17:00 horas.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada Municipal

El elenco de las celebraciones patrias en Ecatepec ofrecerá un recorrido por diversos géneros, desde el folclor tradicional hasta el baile popular y la salsa. Las agrupaciones que subirán al escenario estas Fiestas Patrias 2026 son:

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Lila Downs (Concierto estelar)

La Gozadera Orquesta

Calle 4

Mariachi Femenil Amazonas

Subversión Norteña

3 Raíces

El acceso a la plaza pública para disfrutar de todas estas presentaciones será totalmente gratuito.

Lila Downs engalanará la gran noche mexicana en el corazón de Ecatepec con su inigualable voz. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

La verbena popular comenzará a las cinco de la tarde, brindando espectáculos continuos hasta la ceremonia principal de las Fiestas Patrias 2026. El cronograma oficial revelado por las autoridades es el siguiente:

17:00 horas: 3 Raíces

18:00 horas: Subversión Norteña

19:00 horas: Mariachi Femenil Amazonas

21:00 horas: La Gozadera Orquesta

22:00 horas: Calle 4

23:00 horas: Lila Downs (Acto estelar)

Música ininterrumpida desde las cinco de la tarde marcará el festejo del 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Aunque el concierto de Lila Downs está programado para las 23:00 horas, el ayuntamiento no ha especificado el minuto exacto en que se pausará la música para realizar el repique de campanas y la tradicional arenga del Grito desde el balcón presidencial.

Usualmente ocurre entre las 22:50 y las 23:10 horas. De existir una actualización en la logística cívica, este espacio se modificará puntualmente.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada Municipal

Para acudir con seguridad al centro de Ecatepec en estas Fiestas Patrias 2026, atiende las siguientes pautas de movilidad y protección civil:

Transporte y vías alternas

Ubicación: Explanada Municipal de Ecatepec (San Cristóbal Centro).

Vías afectadas: Se contemplan cierres totales desde la mañana del 15 de septiembre en la Avenida Juárez Sur y la calle Adolfo López Mateos, en el primer cuadro del municipio.

Transporte público: La alternativa de movilidad más eficiente es la Línea 2 del Mexibús (bajando en las estaciones UPE o San Cristóbal Centro), debido a la reducción de carriles para automóviles particulares.

Objetos prohibidos en los filtros de seguridad

Los controles peatonales montados por la policía municipal impedirán el ingreso de:

Bebidas alcohólicas externas

Paraguas o sombrillas (se sugiere uso de impermeable)

Cinturones con hebillas grandes o pesadas

Armas de fuego, objetos punzocortantes y pirotecnia de cualquier tipo

El Estado de México se prepara para una jornada patria inolvidable de la mano de grandes exponentes musicales. ı Foto: Cuartoscuro.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Ecatepec es gratis?

Sí, la entrada a la explanada municipal y todos los conciertos programados, incluyendo el de Lila Downs, son de acceso libre para la ciudadanía.

¿A qué hora cierran los accesos a la explanada?

Los filtros de revisión no tienen una hora de cierre fija, pero el acceso se bloqueará por Protección Civil en cuanto la plaza alcance su máxima capacidad. Es recomendable llegar antes de las 19:00 horas.

¿Habrá Ley Seca en Ecatepec durante los festejos?

La aplicación de Ley Seca debe ser oficializada a través del Bando Municipal o Gaceta de Gobierno. Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del ayuntamiento días antes de la celebración de las Fiestas Patrias 2026.

Ecatepec ofrecerá una verbena popular completamente gratuita para que miles de familias den el Grito con orgullo. ı Foto: Cuartoscuro.

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JVR