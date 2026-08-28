Tamaulipas lidera asistencia social en México con Beneficencia Pública

El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, destacó la coordinación institucional para garantizar el acceso gratuito a la salud.

Miles de familias en Tamaulipas mejoran su calidad de vida gracias a un programa de asistencia social que ha posicionado al estado como líder nacional. Por tercer año consecutivo, Tamaulipas ocupa el primer lugar en procedimientos quirúrgicos y el quinto en apoyos no quirúrgicos, como aparatos funcionales y auxiliares auditivos, con el respaldo de la Beneficencia Pública.

Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha canalizado más de 216 millones de pesos mexicanos en acciones de salud y asistencia social. Estos recursos se traducen en cirugías de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, equipamiento médico especializado, procesadores de sonido para implantes cocleares y una amplia gama de aparatos de movilidad.

El gobernador Villarreal Anaya subraya que estos logros son fruto de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Tamaulipas y la activa participación ciudadana. “Trabajando de forma conjunta, podemos hacer grandes cosas para el bienestar de nuestra gente”, afirmó, destacando el apoyo federal y municipal en esta labor.

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Recientemente, en Tampico, se realizó una entrega masiva de apoyos. Francisco Caballero García, director de Vinculación Social de la Beneficencia Pública, enfatizó la alta calidad de los dispositivos. “Estamos entregando auxiliares auditivos de la mejor calidad, certificados, que en el mercado costarían entre 25 mil y 30 mil pesos mexicanos cada uno. Entregar dos por paciente representa una ayuda invaluable para las familias”, explicó.

Muchas gracias, Ángel Ernesto, por este hermoso dibujo que me entregaste hoy, durante la entrega de tu Procesador de Sonido, como parte de los apoyos del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el DIF Tamaulipas. pic.twitter.com/blzv694El0 — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 29, 2026

Durante esta jornada en la región sur, se distribuyeron 1,613 apoyos directos. Entre ellos, 41 procesadores de sonido para pacientes de diversas localidades como Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Matamoros y Reynosa. Además, se entregaron 960 auxiliares auditivos, 386 aparatos funcionales y 226 lentes de armazón graduados, beneficiando a habitantes de la zona conurbada y otros municipios.

La visión de gobierno que prioriza a las personas y acerca servicios médicos especializados y apoyos funcionales a quienes más los necesitan, continuará expandiéndose. Para 2026, se proyecta la entrega de casi 3,000 auxiliares auditivos, más de 1,500 aparatos funcionales y cerca de 1,700 lentes de armazón en los 43 municipios de Tamaulipas, consolidando un modelo de atención integral.

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JVR