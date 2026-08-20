Tamaulipas impulsa economía de México; crece 5.2% en 2026

Tamaulipas se consolida como un motor económico clave para México, al registrar un crecimiento que lo posiciona entre los cuatro estados más dinámicos del país. Este avance genera más oportunidades y desarrollo para sus habitantes. La entidad pasó de una contracción en 2023 a un robusto crecimiento del 5.2% anual en el primer trimestre de 2026. Cálculos del INEGI muestran un promedio anual del 2.12% entre 2023 y 2026, superado solo por Hidalgo, Chiapas y Colima.

El dinamismo se observa en sus sectores: las actividades primarias crecieron un impresionante 18.03% promedio anual, el segundo avance más elevado del país; las secundarias se ubicaron en el cuarto lugar nacional con 4.04%. Este impulso se fortaleció al inicio de 2026, con un crecimiento del 5.2% respecto a 2025, superando el nacional del 0.3%. Tamaulipas realizó la mayor contribución al crecimiento de la actividad económica nacional en ese trimestre, aportando 0.16 puntos porcentuales.

La entidad cuenta con una sólida plataforma industrial y exportadora, con 350 establecimientos incorporados al Programa IMMEX a marzo de 2026. Es líder nacional en flujo comercial carretero y ferroviario hacia Estados Unidos. En exportaciones, a septiembre de 2025, ocupó el sexto lugar nacional, destacando su primer puesto en la industria química y posiciones importantes en fabricación de equipo eléctrico, de computación y maquinaria.

El plan de obras estratégicas impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya incluye proyectos de gran escala para la región. ı Foto: Especial.

El gobierno de Américo Villarreal Anaya, con respaldo federal, impulsa proyectos estratégicos como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria, la tecnificación de distritos de riego y la ampliación del puente internacional de Nuevo Laredo. Se estima una inversión de alrededor de 357 mil millones de pesos mexicanos en 174 proyectos confirmados.

En resumen, Tamaulipas ha demostrado una notable capacidad de recuperación y aceleración económica. Su trayectoria, que pasó de una contracción a dos años consecutivos de crecimiento y un fuerte repunte en 2026, lo posiciona firmemente entre las entidades más dinámicas y prometedoras de México.

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JVR