Baja California mejora saneamiento del Río Tijuana con obra binacional

Las acciones de infraestructura hídrica responden a los compromisos internacionales derivados del Acta 328 acordados entre México y Estados Unidos.

La calidad de vida y el entorno ambiental para miles de familias en Tijuana mejoran significativamente. Una obra clave avanza para sanear el Río Tijuana, retirando hasta mil 100 litros por segundo de agua tratada, un paso crucial para la salud pública y el ecosistema de la región fronteriza.

Este proyecto forma parte de las acciones contempladas en el Acta 328 entre México y Estados Unidos, respondiendo a una necesidad compartida de fortalecer la infraestructura de saneamiento en la zona. La colaboración binacional es fundamental para abordar desafíos ambientales transfronterizos.

Con una inversión de 681 millones de pesos, el Sistema de Alejamiento se financia mediante el Bono Verde, lo que subraya un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo ambiental responsable. Este esquema de financiamiento resalta la visión de largo plazo para la región.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha impulsado estas obras, destacando su impacto directo en la comunidad. “Estamos avanzando con infraestructura que mejora el saneamiento, protege nuestro entorno y genera mejores condiciones para las familias. Son obras que cuidan nuestro presente y construyen bienestar para Baja California”, afirmó la mandataria.

La gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Avila Olmeda, reafirmó el compromiso del estado con la agenda de desarrollo sustentable. ı Foto: Especial.

Mónica Vega Aguirre, directora general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), supervisó los trabajos de la línea de conducción. Esta conectará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita con el Cárcamo de Bombeo Fideicomiso Florido, un componente esencial del sistema.

El proyecto, que presenta un avance general del 31 por ciento, se estructura en siete obras distribuidas en dos etapas. La primera fase incluye el sistema de bombeo de la PTAR Arturo Herrera y la construcción de una estructura con capacidad de dos mil metros cúbicos. La segunda etapa completará la conducción hacia el sitio de disposición final.

Contar con esta infraestructura para tratar, conducir y disponer adecuadamente el agua es vital. Mejora el saneamiento de la cuenca del Río Tijuana, protege el entorno natural y genera condiciones más saludables para las familias, consolidando un beneficio tangible para toda la región fronteriza.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR