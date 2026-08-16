Baja California lidera la creación de empleo formal en México

Marina del Pilar Avila Olmeda destacó el crecimiento económico y la certidumbre laboral en la entidad.

Baja California se consolidó como uno de los principales motores del empleo formal en México al registrar un crecimiento anual de 7 por ciento en los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mayor entre las entidades del país, con 70 mil 993 nuevas plazas respecto a julio de 2025.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que estos resultados reflejan la fortaleza productiva de Baja California y las condiciones que mantiene para seguir generando inversión, empleo formal y mayor certeza económica para miles de familias.

Kurt Honold Morales resaltó la capacidad productiva del estado para atraer nuevas inversiones estratégicas. ı Foto: Gobierno Baja California

De acuerdo con las cifras del IMSS, Baja California alcanzó 1 millón 85 mil 175 puestos de trabajo asegurados en julio de 2026, frente a 1 millón 14 mil 182 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa 70 mil 993 empleos adicionales en un año.

Baja California se consolidó como una de las tres entidades del país con mayor generación anual de empleo formal en números absolutos, colocándose junto con Ciudad de México y Estado de México entre las entidades que más contribuyeron a la creación de puestos de trabajo asegurados.

La industria de transformación impulsó el alta de miles de plazas laborales registradas ante el IMSS. ı Foto: Gobierno Baja California

Además, el crecimiento de Baja California representó 21.7 por ciento de todos los nuevos puestos de trabajo asegurados generados en México durante el último año; es decir, más de uno de cada cinco empleos formales creados en el país correspondió a la entidad.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante julio Baja California sumó 14 mil 224 nuevos puestos de trabajo respecto al mes anterior.

Baja California se consolidó entre las tres entidades con mayor generación de puestos de trabajo asegurados. ı Foto: Gobierno Baja California

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, señaló que este crecimiento refleja la capacidad productiva del estado y las condiciones que mantiene para seguir generando empleo formal, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de ingreso y seguridad social para las familias.

Las industrias de transformación también mostraron un comportamiento favorable en Baja California, con nuevas altas laborales que fortalecen a uno de los sectores estratégicos de la economía estatal y amplían las oportunidades de empleo formal para las y los trabajadores.

Marina del Pilar Avila Olmeda destacó el crecimiento económico y la certidumbre laboral en la entidad. ı Foto: Gobierno Baja California

La generación de empleo formal se traduce en mayor seguridad social, ingresos estables y mejores condiciones para las familias. Este crecimiento amplía las oportunidades para las y los bajacalifornianos y contribuye a que el desarrollo económico se transforme en Bienestar Compartido.

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