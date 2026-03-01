Baja California diversificará el turismo en Tijuana para generar empleo y desarrollo

Al centro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Baja California potenciará el turismo de romance, salud, religioso e inmobiliario para consolidar a Tijuana, “la ciudad más visitada del mundo”, como un destino moderno y atractivo, señaló Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo del estado.

La iniciativa, enmarcada en el plan de trabajo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca consolidar alianzas con hoteles, asociaciones y empresarios del sector, mediante la implementación de proyectos conjuntos, explicó el secretario.

Gobierno de Marina del Pilar busca consolidar el turismo en Tijuana. ı Foto: Cortesía

La promoción de nuevas experiencias turísticas y el fortalecimiento de una agenda estratégica generará empleo, bienestar social y crecimiento económico en la región, agregó.

Durante la presentación del Plan de Trabajo 2026-2027 ante el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Badiola Montaño destacó los ejes de acción y los ejes transversales de turismo especializado, diseñados para diversificar la oferta turística y crear experiencias únicas para los visitantes.

El plan contempla, entre otras acciones, la vinculación de estudiantes al Tianguis Turístico México, fomentando su formación profesional y la innovación del sector. También se implementarán programas y proyectos prioritarios que consoliden la competitividad del destino.

Al ampliar la proyección de Tijuana con estrategias específicas para cada tipo de turismo, se fortalecerá la presencia de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional, puntualizó el titular de Turismo en la entidad.

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Turismo, Martha Inés Domínguez Uscanga; el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Karim Chalita Rodríguez; y el presidente de la Asociación de Hoteles del Noroeste, Antonio Rico Casillas, entre otras personalidades.

cehr