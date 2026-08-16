Beatriz Mojica suma liderazgos y fortalece respaldo a Sheinbaum en Zumpango

En asamblea en defensa de la transformación y la soberanía nacional, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, fue arropada por cientos de guerrerenses que cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con su proyecto.

En Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri, la mañana de este sábado, la morenista recibió el respaldo de importantes liderazgos a su proyecto. Se sumaron la regidora Sarahí del Carmen Leyva Ayala, la ex regidora Martha Sánchez Salgado, los ex regidores Bernardo Bautista Rendón y Jorge Pérez Sánchez, el comisariado de Bienes Comunales Leopoldo Sánchez Zaragoza, el coordinador de autores y compositores Ramón Abarca García, el dirigente municipal José Luis Leyva Navarrete, el referente Jesús Rendón Castañón y la dirigente juvenil de Mujeres Guerrerenses Valeria Castro Leonardo, además de presidentes de asociaciones civiles, entre ellos Jesús Martínez Martínez, representante LGBT, y Ricardo Rendón Bautista, de la Asociación Jóvenes Emprendedores, entre otros liderazgos.

Cientos de guerrerenses cierran filas en defensa de la transformación en el municipio de Eduardo Neri. ı Foto: Especial

El ex regidor de Obras Públicas, Bernardo Bautista Rendón, dio la bienvenida a nombre de los ex regidores y liderazgos presentes y expresó: “Con el corazón del municipio de Eduardo Neri, hoy desde aquí mandamos un mensaje. Nos sentimos honrados con la presencia de una mujer que atiende las causas. Bety se ha destacado por ser de los pueblos, por caminar y por representar a las mujeres. El pueblo está con usted, Zumpango está con usted. Es de las pocas que viene desde abajo, que ha caminado todo el territorio de Guerrero y que ha representado nuestra voz”.

Una vecina de Zumpango planteó la urgencia de vivienda digna, al señalar que hay familias sin techo que se quedan en la calle, y pidió que los programas de vivienda lleguen a Eduardo Neri con agua y drenaje.

Representantes sociales y comunitarios expresan sus demandas sobre vivienda, agua y empleo durante la asamblea. ı Foto: Especial

Un joven de la región Centro expuso la falta de empleo, que siempre piden experiencia y no se dan oportunidades, por lo que propuso fortalecer la agroindustria y el turismo para que los jóvenes no tengan que emigrar y puedan quedarse en su tierra.

Un productor local y vecino de la cabecera municipal expuso que en Zumpango no hay suficiente agua y planteó como propuesta viable construir una presa de captación de lluvia en la parte norte.

Beatriz Mojica toma nota de las peticiones ciudadanas para fortalecer el desarrollo regional en Guerrero. ı Foto: Especial

Ante los testimonios, Beatriz Mojica Morga tomó nota y afirmó que la transformación tiene que volverse resultados y no quedarse en palabras, con el planteamiento de seguir trabajando hasta que llegue a cada rincón, impulsando vivienda, agua, seguridad y empleo con proveedores de Eduardo Neri y de Guerrero, e hizo un llamado a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el principio de “Cooperación sí, subordinación no”. Acompañó en la asamblea la dirigente nacional de Construyendo Prosperamos Juntos (CPJ), Leticia Quezada Contreras.

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