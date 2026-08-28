Guerrero invierte 528 mdp; amplía cobertura educativa para jóvenes

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, presentó la estrategia de expansión de la infraestructura educativa regional.

Con una inversión superior a los 528 millones de pesos, el estado de Guerrero impulsa la creación de 16 nuevos planteles de Educación Media Superior y la ampliación de otras cuatro instituciones. Esta iniciativa, anunciada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, busca expandir la cobertura educativa y abrir nuevas oportunidades para más de 4 mil jóvenes guerrerenses.

La mandataria estatal enfatizó que cada peso invertido en educación se traduce en beneficios directos para las familias. “Detrás de cada inversión en educación hay familias enteras que se ven beneficiadas con nuevas opciones para que los jóvenes sigan estudiando y puedan mirar al futuro con mayor esperanza”, afirmó Salgado Pineda.

Las acciones forman parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026, enfocado en ampliar la cobertura, crear nuevos espacios escolares y mejorar la infraestructura existente. Entre los proyectos se incluye la construcción del CETMAR 45 en la colonia Costa Dorada de Acapulco, con una inversión de 99.8 millones de pesos y capacidad inicial para 100 estudiantes, ofreciendo formación técnica para su inserción laboral o continuidad de estudios.

Además, se crearán seis planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en Acapulco, Chilpancingo, Iguala de la Independencia (dos sedes), Tlapa de Comonfort y Zumpango del Río. Este modelo educativo permite cursar el bachillerato en dos años, con horarios flexibles y acompañamiento presencial, promoviendo también actividades artísticas, culturales y deportivas para jóvenes de 15 a 19 años. Cada uno de estos planteles representa una inversión de 19.8 millones de pesos y beneficiará inicialmente a 50 jóvenes.

El programa integra la apertura del Bachillerato Nacional Margarita Maza en sedes urbanas como Chilpancingo, Iguala de la Independencia y Tlapa de Comonfort. ı Foto: Especial.

La estrategia también prioriza llevar educación media superior a comunidades rurales con mayores necesidades. Se establecerán nueve planteles del Bachillerato Rural Nacional Margarita Maza, conocidos como Telebachilleratos Comunitarios, en localidades de municipios como Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Cocula, Eduardo Neri, Coahuayutla, Taxco de Alarcón, Metlatónoc y San Miguel Totolapan.

En el nivel superior, la cobertura en Guerrero aumentó de 36.7% a 37.2%, superando la media nacional, gracias al trabajo institucional y la creación de la Universidad Virtual del estado de Guerrero. Asimismo, se formalizó la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ofreciendo más de 300 espacios en diversas licenciaturas gratuitas y de calidad.

La gobernadora Salgado Pineda destacó el crecimiento de la cobertura escolarizada de nivel media superior, que pasó de 77.9% en el ciclo 2021-2022 a 80.6% en el ciclo 2024-2025, una cifra por encima del promedio nacional. “Se trata de resultados importantes, son cifras, números y hechos los que hablan del avance en la educación en Guerrero”, puntualizó.

Adicionalmente, se fortalecerán cuatro instituciones de educación media superior en Acapulco: CETMAR 18, CBTA 296, CETIS 116 y CONALEP 111, con una inversión conjunta destinada a mejorar su infraestructura y equipar laboratorios. Estas ampliaciones beneficiarán a 4 mil estudiantes, fortaleciendo su formación técnica y profesional.

Entregamos las llaves y claves para nuevos planteles de Educación Media Superior y la ampliación de cuatro escuelas más. 🏫 pic.twitter.com/FnBRokov3M — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 28, 2026

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades ha sido clave. Para los planteles urbanos, los ayuntamientos donaron los terrenos mediante acuerdos de Cabildo, mientras que en las comunidades rurales, los predios fueron aportados por asambleas de comisariados de bienes comunales y ejidales.

La mandataria reiteró su compromiso: “En Guerrero vamos por más escuelas, más becas, en los próximos días vamos a dar más anuncios para un mejor futuro para el estado. Sin educación no hay transformación”.

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JVR