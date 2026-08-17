Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Valle de Chalco el 15 de septiembre para el Grito?

Valle de Chalco prepara un festejo inolvidable con música en vivo y sorpresas en la explanada municipal para estas Fiestas Patrias.

Ponzoña Musical, Banda La Bucanera, Banda La Misma Línea, Los Únicos del Rancho y el Mariachi Hermanos Ponce encabezarán el cartel musical gratuito para dar el Grito de Independencia en estas Fiestas Patrias 2026 en Valle de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con la cartelera oficial, revelada en video de Facebook de Ponzoña Musical, la explanada municipal será la sede principal donde los asistentes también disfrutarán de ballets folklóricos, espectáculos de pirotecnia, venta de antojitos mexicanos y dos agrupaciones sorpresa adicionales para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

La explanada de Valle de Chalco vibrará al ritmo de banda, mariachi y espectáculos para toda la familia. ı Foto: tomada de Facebook: Alan Velasco Aguero.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada Municipal de Valle de Chalco

Estas Fiestas Patrias 2026 se realizarán en la explanada municipal reunirá una oferta variada de música regional mexicana y danza tradicional.

De acuerdo con el programa oficial emitido por los propios artistas participantes, la oferta musical contempla:

Ponzoña Musical (agrupación estelar)

Banda La Bucanera

Banda La Misma Línea

Los Únicos del Rancho

Mariachi Hermanos Ponce

Ballets folklóricos locales

Dos agrupaciones sorpresa

Además de las presentaciones en vivo, el recinto contará con zonas dedicadas a la venta de antojos típicos y un espectáculo de fuegos artificiales tras la ceremonia cívica.

Horarios y actividades para el Grito de Independencia

Hasta el momento, no se han revelado los horarios específicos para cada una de las presentaciones musicales.

Se anticipa que las actividades culturales inicien por la tarde-noche, dando paso a la ceremonia cívica del Grito tradicional alrededor de las 23:00 horas, seguida del show de pirotecnia y el cierre musical en estas Fiestas Patrias 2026.

La programación cronológica punto por punto y la revelación de las dos agrupaciones sorpresa serán anunciadas formalmente por las autoridades locales en los días previos al evento. Esta cobertura se actualizará en cuanto se libere el itinerario definitivo.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada Municipal

Para acudir al evento sin contratiempos en el centro del municipio, toma en cuenta las siguientes pautas operativas:

Transporte y accesos

Vías de acceso: La explanada municipal se ubica sobre la Av. Alfredo Del Mazo . Se prevén cortes a la circulación en las avenidas aledañas como Cuauhtémoc y Tezozómoc .

Transporte público: Se sugiere arribar mediante las rutas de autobuses y combis que conectan desde la estación del Metro La Paz (Línea A) o Chalco. Verifica previamente las extensiones de horario del transporte colectivo para la madrugada del 16 de septiembre.





Objetos prohibidos en los filtros de revisión

Las autoridades mantendrán filtros de control en los accesos a la explanada durante estas Fiestas Patrias 2026. No se permitirá el ingreso con:

Botellas de vidrio o recipientes rígidos

Paraguas o sombrillas con punta

Objetos punzocortantes, herramientas o armas

Hieleras y bebidas alcohólicas ajenas al evento

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del 15 de septiembre en Valle de Chalco es gratis?

Sí, la entrada a la explanada municipal y el acceso a todos los conciertos y espectáculos de las Fiestas Patrias 2026 es completamente gratuito.

¿A qué hora abren los accesos a la explanada municipal?

Los accesos peatonales suelen habilitarse desde la tarde. Se recomienda llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas para evitar aglomeraciones en los puntos de revisión de seguridad activos para estas Fiestas Patrias 2026.

¿Habrá Ley Seca en Valle de Chalco durante el Grito?

La confirmación de la restricción en la venta de bebidas alcohólicas (Ley Seca) depende de la publicación del decreto oficial en la Gaceta del Gobierno del Estado de México o del bando municipal emitido cerca de la fecha.

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JVR