A cuidar lo construido y abrir paso a más: Tere Jiménez

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, resaltó los avances alcanzados durante su administración en materia de seguridad, educación, salud, empleo y justicia social.

En el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, la mandataria afirmó que Aguascalientes tiene rumbo, trabajo y resultados, y agradeció la participación de la sociedad en los resultados.

Subrayó que la convicción de ser un Gobierno cercano, democrático y humanista, que da respuestas, resultados y soluciones a la gente, sigue guiando cada una de las decisiones de su gestión: “Hemos avanzado y tenemos la responsabilidad de cuidar lo alcanzado, de resolver y de solucionar”.

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El Dato: El gobierno de Aguascalientes reportó un incremento superior a 211% en la inversión extranjera en el primer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo de 2026.

Tere Jiménez subrayó que su mayor compromiso ha sido que las familias hidrocálidas vivan seguras y en paz; por ello, expuso que, gracias al Blindaje Aguascalientes, el estado se ubica entre los tres más seguros del país. Además, la percepción de seguridad aumentó más de 31 por ciento en la población y la incidencia delictiva disminuyó más de 29 por ciento.

La gobernadora precisó que se fortalecieron los cuerpos de seguridad con la graduación de mil 213 policías de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol); se entregaron 535 patrullas y otras herramientas, mientras que la inversión en equipamiento policial creció más de 185 por ciento.

También detalló que se mejoraron las condiciones laborales de las y los policías, con incrementos salariales, bonos, acceso a vivienda y becas educativas para ellos y sus familias.

Tere Jiménez al rendir su informe de actividades el pasado sábado 3 de octubre. ı Foto: Especial

En materia de salud, Tere Jiménez aseguró que el compromiso se ha centrado en atender a las personas con calidad y sensibilidad. Destacó la creación del Hospital Miguel Hidalgo de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, la Unidad Periférica de Salud y la Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras, así como la implementación de una nueva sala de hemodinamia, y la apertura del Programa de Trasplante de Hígado, entre las más relevantes.

También se realizaron 66 obras de infraestructura de salud y se ampliaron servicios en hospitales como el Miguel Hidalgo, de la Mujer, Tercer Milenio y en los de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo.

La mandataria añadió que el Seguro Popular Aguascalientes incrementó 58 por ciento los servicios médicos gratuitos, mientras que la red de atención sanitaria se fortaleció con 179 casas de salud, ocho unidades médicas móviles y 84 centros de salud.

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También se pusieron en marcha nuevas unidades para la atención infantil y juvenil de salud mental y se incorporaron 16 ambulancias para fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias.

En materia de educación, informó que se han otorgado más de 94 mil becas de nivel básico a universitario, y se han entregado más de 930 mil uniformes, útiles, zapatos, mochilas y tenis. Además, se realizaron 600 obras para construir, ampliar y rehabilitar planteles de todos los niveles, con nuevos complejos y más opciones de bachillerato en municipios y comunidades.

Subrayó que la enseñanza del inglés alcanzó una cobertura de 96 por ciento en primaria y de 100 por ciento en secundaria, mientras que más de dos mil jóvenes participaron en programas de movilidad educativa en 83 países.

A ello se suma la creación de nuevas opciones universitarias y el impulso a la formación en áreas como semiconductores, Inteligencia Artificial, aeronáutica y electromovilidad.

Al encuentro asistieron exgobernadores de Aguascalientes y gobernadores de otras entidades del país, así como senadores, representantes de distintos sectores y ciudadanos que acompañaron la presentación del informe.