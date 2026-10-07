Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora: ¿Dónde ver completo el drama viral?

Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora

Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora es uno de los dramas virales que está causando sensación en las redes sociales con su intensa historia de amor y venganza.

se trata de una serie viral corta, pero con una trama muy impactante que cautivó a todo el público de Internet.

¿De qué se trata Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora?

La serie narra la historia de Camila, una joven que ha sido víctima de acoso escolar durante toda su vida por parte de su compañera Regina, quien disfruta hacerle la vida imposible.

Camila decide vengarse de su compañera y se hace pasar por ella en redes sociales, crea un perfil falso con el nombre de Regina y toma sus fotos y así conocer a un hombre llamado Dante, de quien se enamora pero además le pide dinero para ayudarse a pagar su universidad.

Pero Camila bloquea a Dante y nunca más vuelven a comunicarse.

El tiempo pasa hasta que Camila y Regina crecen y terminan trabajando en la misma empresa, en donde nuevamente Regina le hace bullying a Camila.

Sin embargo, la sorpresa para ambas es que Dante, siendo un mafioso, resulta que también es el dueño de la empresa.

Dante cree que la verdadera Regina con la mujer con la que habló todo ese tiempo hasta antes de que fuera bloqueado. Dante manda a llamar a Regina, pero ahí descubre que no es la persona con la que habló todo ese tiempo.

Dante se da cuenta que Camila realmente es la mujer con la que tuvo una relación a distancia todos esos años.

Se trata de una historia más breve a comparación de otros dramas similares que concluye rápidamente, pero sigue siendo cautivador.

¿Dónde ver Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora?

La serie Engañé al jefe de la mafia con el rostro de mi acosadora se puede ver en la aplicación de esdramia.com, sin embargo, ahí hay que ver anuncios o pagar para que los 25 episodios se puedan ver de corrido.

Sin embargo, en la cuenta de TikTok @dramix641 se puede ver completa la historia y completamente gratis y sin anuncios.

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