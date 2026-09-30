La serie en formato vertical Mi esposo, el millonario que fingía ser chofer es un drama chino en donde una mujer se casa con un hombre que finge ser pobre después de pasar una noche juntos.

¿De qué trata Mi esposo, el millonario que fingía ser chofer?

Mi esposo, el millonario que fingía ser chofer sigue la historia de Yolanda Pinto, una vendedora de una agencia de autos que resultó embarazada de una noche alocada con un desconocido, tras estar soltera por mucho tiempo.

Mi esposo, el millonario que fingía ser chofer, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

La joven decide tener al bebé pese a no conocer al hombre con el que estuvo entonces. Asimismo, enfrenta una situación hostil en casa, ya que su hermana Camila le robó a su antiguo novio y su padre desea convertirla en moneda de cambio para un negocio.

Al no ser considerada por toda la familia como integrante real por no tener la misma sangre, la joven enfrenta momentos difíciles, solo apoyada por su hermano Daniel.

Cuando el señor Luciano Quiroga se entera de que la mujer con la que pasó la noche está embarazada, no duda en hacerse responsable, pero ella no imagina que se trata de un millonario, una mentira que él decide seguir para probar la honestidad de ella.

¿Dónde ver Mi esposo, el millonario que fingía ser chofer?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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Que mi muerte llore el amor perdido: En el día de su cumpleaños, una joven sufre un accidente automovilístico con su hermana adoptiva Juliette Griffin. “Las llamas me consumen con avidez, pero mi prometido León Sinclair señala el asiento del copiloto y grita: “¡Salven primero a Juliette! Ella tiene una enfermedad cardíaca”.Cuando despierto, mi rostro quedó totalmente desfigurado y solo me queda como máximo un mes de vida", cuenta ella.

La parca y su sombra: Rosa Moretti mató por primera vez a los trece años. A los quince, ya era la Parca. Por una promesa, guardó el arma y se enterró en un papel de dama durante diez años. Sin embargo, diez años después, alguien cometió el error de creer que ya no era peligrosa, por lo que a partir de esa noche, ella volvió a vestir de negro, lista para hacer a alguien pagar.

La esposa del padrino, un precio que no puedes pagar: Elena es una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista. Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

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