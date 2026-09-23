La serie Que mi muerte llore el amor perdido es un drama creado con Inteligencia Artificial que sigue la historia de una joven que es traicionada por el hombre que ama y su hermana, pero desde el inicio planeo su venganza.

¿De qué trata Que mi muerte llore el amor perdido?

Que mi muerte llore el amor perdido sigue la historia de una joven que en el día de su cumpleaños sufre un accidente automovilístico con su hermana adoptiva Juliette Griffin.

Que mi muerte llore el amor perdido, ¿Dónde ver el drama completo? ı Foto: Especial

“Las llamas me consumen con avidez, pero mi prometido León Sinclair señala el asiento del copiloto y grita: “¡Salven primero a Juliette! Ella tiene una enfermedad cardíaca”.Cuando despierto, mi rostro quedó totalmente desfigurado y solo me queda como máximo un mes de vida", cuenta ella.

Más tarde, por intereses de ambas familias, deciden que Juliette se case con León. León acaricia mi rostro cubierto de vendas con dolor en los ojos y me promete: “Cuando te recuperes, el puesto de señora Sinclair seguirá siendo tuyo”.

Ella acepta llena de ilusió e incluso le entrega sus acciones, propiedades y obras pictóricas inéditas a Juliette como regalos de boda. Gracias a eso, Juliette se convierte en una artista famosa al publicar las pinturas.

Durante una entrevista con los periodistas, su madre llora de alegría: “Qué suerte que la grave herida no fue para Juliette, si no habríamos perdido a una genio”. León también anuncia públicamente que Juliette será su única esposa. Ninguno de ellos sabe que la verdadera genio los observa fríamente desde un rincón.

¿Dónde ver Que mi muerte llore el amor perdido?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

@starvetheflesh [Episodes 1-35] Let My Death Mourn the Love I Lost #shortmax #drama #shortfilm #reelshort #ministory On the day of my birthday, my adopted sister, Juliette Griffin, and I get into a car accident. The flames are already licking me hungrily, and yet my fiance, Leon Sinclair, points at the front passenger seat. "Save Juliette first! She has a heart disease!" When I wake up, I'm completely disfigured. At most, I only have one month left to live. Later on, my family decides that Juliette will marry Leon on my behalf for the sake of our families' interests. Leon caresses my bandaged face with heartbreak in his eyes. He then vows to me, "Once you get better, the position of Mrs. Sinclair is still yours." I just smile and say okay. I even give all of my shares, properties, and my unpublished artwork to Juliette as her pre-wedding gifts. Just like that, Juliette becomes a famous artist by publishing my artwork. When the reporters interview Mom, she's so happy that she bursts into tears. "I'm so glad that Juliette isn't the one who got badly hurt in the accident! Otherwise, we'd have lost a genius!" Leon also announces in a high-profile manner that Juliette will be his one and only wife. But what they don't know is that the actual genius is gazing at them coldly from a corner. The things that I've voluntarily given away from the start are actually offerings meant for my vengeance. ♬ original sound - katerina

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