La serie en formato vertical No te quiero perder sigue la historia de un joven que reencarna en el marido ruin y descuidado de una mujer poderosa, por lo que decide cambiar totalmente.

¿De qué trata No te quiero perder?

No te quiero perder sigue la histora de Alejandro López, un estudiante que despierta de repente convertido en el esposo de Carolina Jiménez, una rica directora ejecutiva, por lo que su vida cambia por completo.

No te quiero perder, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

El joven reencarnado hereda la reputación de un marido descuidado y ruin; ante esto, la cuñada de Alejandro comienza a intrigar en su contra y presiona para que se realice un divorcio.

En lugar de aceptar la separación, Alejandro decide cambiar las cosas. Expulsa a la cuñada manipuladora de la casa y le promete a Carolina que no piensa separarse de ella, luchando por ganarse su respeto y amor.

¿Dónde ver No te quiero perder?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Dramawave. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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