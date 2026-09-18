En busca de la perfección, ¿Dónde ver el drama chino de época?

El drama chino En busca de la perfección también es conocido como Pursuit of Jade y es una serie de televisión china del año 2026, un éxito internacional masivo que sigue dando de qué hablar a meses de su estreno.

La producción debutó en el sexto puesto de la lista Global Top 10 de Netflix de series en idiomas distintos al inglés; a una semana de su estreno, el proyecto egistró índices de popularidad superiores a 31000 en Tencent y 10000 en iQIYI.

¿De qué trata En busca de la perfección?

En busca de la perfección sigue la historia de Fan Changyu, una joven recientemente huérfana que en plena tormenta de nieve, conoce a Xie Zheng, un noble caído en desgracia y gravemente herido.

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Changyu trabaja como carnicera para mantener a su familia y ayudar a Zheng a recuperarse. Xie Zheng oculta su verdadera identidad como el condecorado general Marqués de Wu’an mientras planea descubrir la verdad detrás de una masacre ocurrida hace diecisiete años.

Con sus propios objetivos en mente, ambos contraen un matrimonio de conveniencia que se transforma en un amor verdadero.

¿Dónde ver En busca de la perfección?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Netflix para verla de corrido con una suscripción. De lo contrario, la puedes ver a través de la plataforma iQIYI y en su canal de YouTube.

Reparto de En busca de la perfección

Así se confirma el elenco principal del c-drama En busca de la perfección:

Zhang Linghe como Xie Zheng / Yan Zheng

En apariencia, Xie Zheng es el frágil esposo de Fan Changyu, quien ha sido acogido en la familia de ella. Sin embargo, oculta su verdadera identidad como el Marqués de Wu’an, atormentado por la venganza familiar tras la muerte de sus padres.

Tian Xiwei como Fan Changyu

Changyu, una carnicera valiente y tenaz, contrae matrimonio con el herido Xie Zheng, siguiendo un acuerdo matriarcal, para salvar la casa de su familia. Al estallar la guerra, se une al campo de batalla y se convierte en una general aclamada y condecorada.

Kong Xueer como Yu Qianqian

Deng Kai como Qi Min / Sui Yuanhuai

Wu Jia Jun como Yu Bao’er

Ren Hao como Li Huaian

Li Qing como Gongsun Yin

Yu Zhongli como Qi Shu

Yan Yikuan como Wei Yan

Wang Jiu Sheng como Li Jing

Lu Yong como He Jingyuan

Guan Yunpeng como Qi Sheng

Lin Muran como Sui Yuanqing

Lin Siyi como Shisan Niang

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