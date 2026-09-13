Por la inocencia de mi hijo, ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical Por la inocencia de mi hijo es un drama creado por Inteligencia Artificial en el que una mujer vive una enorme polémica legal, pero hará de todo para proteger a su hijo de cuatro patas.

¿De qué trata Por la inocencia de mi hijo?

Por la inocencia de mi hijo sigue la historia de una mujer que asistió a una fiesta en su nuevo vecindario, ignorante de que poco después surgiría un caso legal.

Por la inocencia de mi hijo ı Foto: Especial

Su vecina Brenda le demandó, acusando a su hijo de violar a su hija Tiffany. En el tribunal, Tiffany mostró marcas rojas en el cuello y sollozó que Cooper intentó forzarla. Fuera, manifestantes lo llamaban basura.

Pese a que la mujer enfrentaba complicaciones hasta en su empresa, cuyas acciones se desplomaron, permaneció inmutable y pidió que trajeran a Cooper. Las puertas se abrieron y él entró caminando. Todos se congelaron.

¿Dónde ver Por la inocencia de mi hijo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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La parca y su sombra: Rosa Moretti mató por primera vez a los trece años. A los quince, ya era la Parca. Por una promesa, guardó el arma y se enterró en un papel de dama durante diez años. Sin embargo, diez años después, alguien cometió el error de creer que ya no era peligrosa, por lo que a partir de esa noche, ella volvió a vestir de negro, lista para hacer a alguien pagar.

La esposa del padrino, un precio que no puedes pagar: Elena es una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista. Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

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