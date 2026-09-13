Pedro Alonso y Eugenio Derbez en una escena de El juicio

El juicio, la serie protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Prime Video. Su trama se centra en la búsqueda de justicia, en el abuso de poder y la corrupción que predomina el sistema judicial en México, lo que mantuvo al público al borde del asiento durante ocho intensos capítulos.

Tras el último episodio, muchos espectadores buscan entender a detalle cómo concluye la historia y qué destino enfrentan los personajes principales; en La Razón de México te contamos.

El juicio: Final explicado de la serie de Eugenio Derbez y Pedro Alonso

La historia de El juicio concluye con la familia Huerta intentando huir de México para evitar las consecuencias del abuso sexual que Carlos Huerta cometió contra Andrea. Su plan era llegar a Texas usando sus recursos y contactos.

Durante la persecución, la policía logra detener a Sebastián, pero Carlos permanece prófugo y su padre lo ayuda trasladándolo en un avión.

Póster de la serie El juicio ı Foto: X @PrimeVideo

Además, se revela que Raúl Huerta, papá de Carlos, sí había visto el video grabado en la cabaña donde quedó registrado el abuso contra Andrea. A pesar de conocer esa evidencia, utilizó su poder para proteger a su hijo.

Miguel, padre de Andrea, siguiendo el rastro de los Huerta hasta un aeropuerto privado y allí se enfrenta a Raúl, pero llega demasiado tarde pues el avión ya ha partido y Carlos logra escapar del país.

Mientras tanto, Gerardo, amigo de Andrea, termina en la cárcel pese a no haber cometido el abuso contra la joven. Él incluso cree que ella lo acusó directamente, pero Andrea lo visita en prisión para explicarle que Raúl Huerta está detrás de su captura.

Luego, El juicio da un salto temporal hasta 2026, revelando que Miguel y Andrea llevan años sin hablarse, pues el padre se obsesiona con el caso y ella desea que su vida no gire alrededor del abuso sexual que sufrió. Es entonces cuando el personaje de Eugenio Derbez escribe una carta para su hija en la que expresa su deseo de volver a verla.

Tráiler oficial de la serie El juicio

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie El juicio. Los ocho capítulos de la producción ya están disponibles en Prime Video.

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