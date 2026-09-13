Gala Montes estalla contra Tristán, hijo de Yahir: ‘Te ves horrible, yo me veo hot’ | VIDEO

Gala Montes sigue respondiendo a las diversas personalidades que han opinado sobre su estado de salud actual y el supuesto brote psicótico que atraviesa y que la habría llevado a raparse recientemente.

¿Qué dijo Tristán, hijo de Yahir, sobre Gala Montes?

Tristán, el hijo de Yahir, recientemente opinó sobre si la actriz ha caído en adicciones, pues recordemos que él ha atravesado problemas severos de adicciones, por lo que le recomendó a la joven aceptar su problema y buscar rehabilitarse.

Ya para que Tristán .....si Tristan el hijo de yahir le diga a Gala Montes que trae malilla es que está potente el asunto.

Y créanme que el sabe cosas, se ha metido hasta Maizena #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/8D3XtLqYdA — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 11, 2026

“¿Te quieres recuperar o no?, más de 20 amigos ya fueron , yo aquí sigo porque ando bien”, expresó Tristán Yahir en un mensaje directo a Gala Montes e incluso aseguró que es “una niña mal educada, mal criada que no acepta que se droga”.

Además, mencionó que está casi seguro de que la famosa está consumiendo cristal, una droga sintética y estimulante muy potente y peligrosa, conocida científicamente como metanfetamina. Finalmente, dijo “¡animo Gala, yo confío en ti!”.

Gala Montes estalla contra Tristán, el hijo de Yahir

Fue en una transmisión en vivo donde habló sobre Poncho de Nigris que Gala Montes le respondió a Tristán por el video que le habia dedicado en el que le indicaba que buscara ayuda profesional.

“Tú qué te tienes que meter, güey, si yo con tu jefe me llevo bien”, reclamó Montes; después, lanzó varios insltos contra Tristán y cuestionó hasta su apariencia: “Te ves horrible, güey. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot”.

Además, Gala hizo mención sobre el OnlyFans que tiene Tristán, un tema que ya era público pero que ella condenó: “Este pendejo se anda prostituyendo en el, en, en, en OnlyFans, dejando que se la metan por e ...”, estalló.

“Nuevamente, no me meto cricos, si no, no, si no, no tendría el dinero que tengo, muchachos”, afirmó. Finalmente, cerró su ataque con una frase dirigida a Yahir: “Lo siento, Yahir, pero you-- I gotta say what I gotta say”, señaló.

¿Quieres saber más?

Poncho de Nigris pide ayuda para Gala Montes: ‘La tienen que anexar ya’ | VIDEO

¡Irreconocible! Gala Montes se rapa como Britney Spears y manda mensaje a sus seguidores

Yahir explota contra Ese Pérez por comprar la inmunidad: ‘Lo que tanto criticaste’ | VIDEO

VIDEO | Yahir destrozado al hablar de su hijo Tristán, asegura que trató de ayudarlo con sus adicciones