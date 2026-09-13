Poncho de Nigris pide ayuda para Gala Montes: ‘La tienen que anexar ya’ | VIDEO

Gala Montes sigue dando de qué hablar después de salir de La Casa de los Famosos México 2026 y cambiar su apariencia física de manera repentina rapándose la cabeza. Ahora, se ha enfrentado contra el influencer mexicano Poncho de Nigris.

¿Qué dijo Gala Montes sobre Poncho de Nigris?

Y es el que empresario regiomontano ya había opinado sobre el estado de salud mental de la actriz, al asegurar que estaba cerca de un brote psicótico, ante lo que recibió una respuesta contundente días después.

El brote psicótico de la gula @GalaMontes2 continúa, en este episodio otra vez amenazó a @vegabiestro y ahora mandó alv a la burra colgada de @_PonchoDeNigris JAJAJAJAJA qué gozada, a ver si no le quitan la visa a esa churpia por andar haciendo desfiguros en EEUU. pic.twitter.com/5yD5lvuR3t — Q U E E N (@dimeperra) September 13, 2026

“De cuando acá tú te vas a venir a preocupar por mí, vete a preocupar por tu put* madre. Preocúpate por injertarte más pinch* pelo, no te preocupes por mí”, comenzó Gala Montes en un reciente video.

Siguió; “Estas emputado porque mandé a la verg* al pinch* taraldo (Aldo De Nigris) porque se junta con puro put* pedo y lo sabes, entonces no me vengas ahorita a querer armar ahí un grupito con mi mamá para me internen. A la verg* Ring Royale no quiero estar ahí y menos con tu pinche taraldo”, dijo.

Poncho de Nigris pide que anexen a Gala Montes

Tras el mensaje de Gala Montes, Poncho de Nigris reaccionó y calificó el mensaje de la actriz de ser agresivo y pidió que alguien la ayude antes de que ocurra algún accidente.

Gala me mandó un mensaje muy agresivo, yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 13, 2026

“Gala me mandó un mensaje muy agresivo, yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual”, escribió.

Además, pidió que quien se encuentre cerca de Gala le haga entrar en razón y la ayude a buscar ayuda profesional, no sin antes deslindarse de la situación. “No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, no es Gala la que habla, es otra persona que está intoxicada”, declaró.

“Hay que ayudarla a salir de este hoyo. Las Vegas no es un buen lugar, hay mucha droga. Cuidado con el fentanilo y demás substancias, la mariguana no te pone así a esos niveles. Ayúdenla los que están cerca de ella y háganla entender que si se anexa va a descansar su mente. Duele verla así, siempre la apoyé y es por empatía a una chava que anda sola sin rumbo. Amor y paz y mucha fuerza”, agregó.

No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, no es gala la que habla, es otra persona que está intoxicada. Hay que ayudarla a salir de este hoyo. Las vegas no es un buen lugar, hay mucha droga.… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 13, 2026

¿Quieres saber más?

¡Irreconocible! Gala Montes se rapa como Britney Spears y manda mensaje a sus seguidores

¿Cuál es la relación entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Este sería el motivo real por el que Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México